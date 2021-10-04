الموسيقار فاروق سلامة و الشاعر سيد بونس ضيوف على تونس بمهرجان دوز

في المهرجان الوطني للشعر العنائي بدوز .تونس سيحلان الموسيقار فاروق سلامه والشاعر والكاتب سيد يونس ضيوفا علي المهرجان و معهم أغنية مهداه للشعب التونسي المهرجان يقام تحت رعاية المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات و التظاهرات الثقافية بوزارة الثقافة التونسية في دورته التانية أيام 08/09/10 اكتوبر 2021 برئاسة محمد بنسعيد مدير المهرجان مؤسسه . و في ظل العلاقات بين الدولتين الشقيقيين تونس ومصر و تجسبدا لها فقد تشاركا كل من الشاعر المصري سيد يونس و الشاعر التونسي مدير المهرجان محمد بنسعيد في كتابة أغنية وطنية و هي من ألحان الموسيقار فاروق سلامة اشهر عازف اكورديون خلف ام كلثوم و التي ستكون هدية للشعب التونسي. و من المنتظر ان تؤديها المطربة الكبيرة علياء بلعيد وقال الفنان فاروق سلامه في تصريحات له انه في غاية السعادة للمشاركة بهذه التظاهرة المهمة وتقديم اشهر ألحان ام كلثوم لضيوف و جمهور المهرجان كما أعرب الشاعر والكاتب سيد يونس عن سعادته ان يكتب اغنية للشعب التونسي مؤكدا انه سبواصل الكتابة و التعامل مع فنانين تونسيين. مؤكدا إن العلاقات المصرية التونسية علاقات وطيدة منذ القدم وتعاظمها في ظل الرؤي المشتركة بين الرئيسين السيسي والرئيس التونسي قيس سعيد وقدم سيد يونس في تصريحات خاصة الشكر لمدير ديوان وزير الثقافة التونسي السبد يوسف ابراهيم لاهتمامه وحرصه الشديد ان يكون هناك مشاركة من الموسيقار الكبير فاروق سلامه كما شكر يونس إدارة المهرجان و على رأسها السيد محمد المرزوقي بنسعيد مدير الدورة لاصراره علي تواجده وتواجد الموسيقار فاروق سلامه اضاف يونس ان وزارة الثقافة المصرية ومعالي الوزيرة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم تبذل كل جهودها في خلق ثقافة مشتركة بين البلدين خاصة أنه يتزامن مع عام الثقافة المصرية التونسية فالثقافة المصرية تؤمن بأهمية القوي الناعمة بين الدول ودور الثقافة والفن في خلق جسور مشتركة واصاف يونس ان العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة وكيل وزارة الثقافة صبري سعيد تعمل علي تسهيل كافة الإجراءات من أجل تنفيذ توجهات الوزارة لخلق جسور بين الثقافة المصرية والثقافات الاخري من. جانب اخر شكر مدير المهرجان محمد مرزوقي بنسعيد المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات و التظاهرات الثقافية بوزارة الثقافة التونسية لتقديم كل الدعم لاقامة المهرجان مؤكدا ان وزارة الثقافة التونسية لم تتأخر عن تقديم كافة التسهيلات وقال بنسعيد انه في غاية السعادة أن يلتقي الشعب التونسي و أهالي دوز فنان كبير مصري مثل الموسيقار فاروق سلامه العازف الاشهر خلف ام كلثوم والذي قدم عشرات الألحان لعديد النجوم العربية مثل صباح وشريفة فاضل ومحرم فؤاد وميادة الحناوي وسميرة سعيد ومدحت صالح وصوفية صادق كما عبر عن سعادته مشاركة الشاعر والكاتب المصري الخلوق سيد يونس والذي رحب علي الفور علي المشاركة حيث يعد من عشاق تونس وصديق لادبائها والمثقفين