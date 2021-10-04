طلب برلماني لإنهاء النزاعات الحكومة وغلق ملفاتها أمام القضاء

طالب النائب إيهاب رمزي من رئيس مجلس الوزراء الإسراع في إيجاد حلول عاجلة فى النزاعات القضائية بين مختلف الوزارات. وتساءل النائب فى طلب إحاطة وجهه إلى رئيس الوزراء عن الأسباب التي أدت إلى زيادة عدد القضايا المتداولة فى المحاكم والمقامة من وزارات ضد وزارات أخرى بالحكومة وهيئات عامة ضد هيئات عامة، ومحافظات ضد محافظات، والتي تجاوز نحو ١٠٠ ألف دعوى قضائية، بعضها مر عليه أكثر من ١٠ سنوات فى ساحات الحاكم. وقال النائب إن بعض هذه القضايا بسبب نزاع على مبالغ لا تزيد عن ٥٠ ألف جنيه. وأشار الطلب إلى أن رسوم ومصاريف التقاضي والرسوم القضائية تجاوزت هذا المبلغ، وبعض المنازعات القضائية جاءت بسبب نزاع على ملكية اراضٍ لتقسيم الحدود بين المحافظات. وأن مثل هذه المنازعات يجب الإسراع فى حلها وأنه لابد من وجود تنسيق وتناغم بين جميع الوزارات والمحافظات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى ضرورة التفاوض فيما بين الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومة لحل هذه النزاعات وإنهاء النزاعات داخل ساحات القضاء وغلق ملفاتها أمام القضاء. مطالباً من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لإنهاء هذا الملف، وتشكيل لجان لفض مثل هذه المنازعات الحكومية خاصة أنه تم تشكيل لجان لبحث المشكلات رفض المنازعات بين المستثمرين والاجهزة الحكومية مع سرعة سداد مديونيات التأمينات.