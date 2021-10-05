د. عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق يكتب لـ”الأهالي”:تجديد الخطاب المائي نحو أجندة مائية جديدة

شاركت فى الأول من شهر أكتوبر الجارى، في الاجتماع التحضيري لملتقى مياه دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بمدينة مرسيليا بفرنسا، وذلك للترتيب للملتقى الرابع المقرر عقده في شهر ديسمبر القادم فى جزيرة مالطا، و للترتيب أيضاً لملتقى المجلس العالمي للمياه المقرر عقده بالعاصمة داكار بالسنغال في مارس ٢٠٢٢، الذي سيعقد تحت عنوان: “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية”

ومن أهم الموضوعات التي تحدث عنها الخبراء، من دول ومؤسسات المياه بحوض البحر المتوسط عدة موضوعات منها: الإدارة الرشيدة للموارد المائية المتاحة بالدول المتوسطية، و الحوكمة المائية، وضرورة البحث عن مصادر مائية جديدة و متجددة، و التعاون بين دول أحواض الأنهار المشتركة، و التغيرات المناخية التي تحث الباحثين على تقديم مبادرات مائية جديدة من داخل الصندوق و من خارجه، و الهجرة غير الشرعية والتهجير القسري للسكان نتيجة للحروب والصراعات، والزيادة السكانية، والتلوث، وتمويل المشروعات المائية والبطالة، وغيرها من الموضوعات.

ومن خلال المناقشات في هذا الاجتماع التحضيري الهام، يتبين أن مسألة المياه المعالجة أصبحت مطروحة بقوة على قائمة المخططين للسياسات المائية بدول حوض البحر المتوسط، و دول العالم الأخرى التي تعاني من الندرة المائية، ويتبين لي أهمية وضرورة تجديد الخطاب المائي، وأهمية التفكير الجاد فيما أسميه بالأجندة المائية الجديدة.

خطاب العشرية الماضية:

طوال الأعوام العشرة الماضية، وفيما يتعلق بالشأن المائي المصري، تصدرت أخبار سد النهضة الإثيوبي معظم عناوين الصحف، واهتمامات ومقالات وتحليلات العديد من الكتاب والصحفيين، والخبراء من كل التخصصات، و تلاها في الأهمية مجموعة من الأخبار الخاصة بإدارة مياه نهر النيل، والتعديات على نهر النيل التي لازالت مستمرة، وإهدار المياه من جانب هذا الطرف أو ذاك، وخطاب أجهزة الدولة عن طرقها وممارساتها وإجراءاتها لحماية الموارد المائية وأراضي الدولة وحقوقها.

وبغض النظر عما إذا كانت بعض من تلك الطرق والممارسات والإجراءات مناسبة أو غير مناسبة، ومع أهمية تلك القضايا المرتبطة بالموارد المائية، فإن الحاجة أصبحت ماسة لتجديد الخطاب المائي وأساليب إدارة الموارد المائية، لكي تناسب العصر وتغيراته غير المسبوقة، تلك التغيرات الحادثة في المناخ وأثره على الفيضان السنوي العالي وغير المسبوق في القرن الماضي لنهر النيل، والانفجار السكاني وأثره، و جائحة كورونا وآثارها السلبية على اقتصاديات دول العالم غنية وفقيرة.

عناصر تجديد الخطاب المائي:

والمتابع والمراقب للشأن المائي المصري الحالي، يلاحظ غياب الحديث أو السعي نحو تدبير موارد مائية إضافية جديدة ومتجددة، خاصة من منابع نهر النيل، مقارنة بالمشروعات السابق دراستها طوال القرن العشرين، والتي كانت على صدر قائمة أولويات الدولة المصرية.

فلماذا لا يكون أحد عناصر تطوير الأجندة المائية الجديدة، إحياء مشروعات استقطاب الفواقد المائية من المستنقعات في دول أعالي النهر؟.

وإذا كنا بعد اقتلاع شوكة جماعة الإخوان الإرهابية، نسعى نحو عملية إقامة جمهورية جديدة، تسعى جاهدة لتثبيت أقدامها إقليمياً في الشرق الأوسط و إفريقيا على وجه الخصوص، وفي العالم على وجه العموم، فإن هذا الدور الإقليمي يتطلب وجود مبادرات مصرية لتحقيق السلم و الأمن و الاستقرار الإقليمي، ليس فقط في الحرب على الإرهاب، و تكوين منتدى الغاز بشرق البحر المتوسط، ولعب دور قيادي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذه مسائل كلها هامة وضرورية، و لكن أيضاً من خلال القيام بتقديم مبادرات مائية لحل مشاكل و أزمات المياه بدول جنوب الصحراء ودول الشرق الأوسط، فلماذا لا تكون إحدى عناصر الأجندة المائية الجديدة، التقدم بمبادرة لإحياء مشروعات استقطاب الفواقد المائية من المستنقعات في دول أعالي النهر؟.

مصادر تجديد الخطاب المائي:

و لتجديد الخطاب المائي مصادر وخبرات يمكن الاستفادة منها، ومن بينها:

• على مستوى العالم يوجد العديد من مدارس الإدارة المائية المتنوعة منها: الهولندية المتخصصة فى حماية شواطئ دلتا الأنهار والصرف الزراعي، والأمريكية المتخصصة فى جميع أنواع طرق الري و تخزين المياه وروابط المستخدمين، والبريطانية ومشروعاتها الفيكتورية، واليابانية ومشروعات البنية الأساسية، والفرنسية وطرق التحكم في المياه، وحديثاً الصينية ومشروعاتها في بناء السدود وغيرها من المدارس، ومن هنا تأتي أهمية الانفتاح على كل مدارس التفكير والعلم في العالم.

• والحوكمة الرشيدة لإدارة المياه: والمقصود بها المشاركة والمساءلة، للمسئولين عن إدارة المياه والمستخدمين لها، المسئولين عن إدارة المياه على المستويات المختلفة، بداية بالوزير المختص وحتى مهندس ري المركز، وكذلك مشاركة ومحاسبة المستخدمين والمستهلكين للمياه على المستويات المختلفة، بداية من مستخدمي و مستهلكي المياه في القطاعات المختلفة، من شرب و صناعة و زراعة و كهرباء و بيئة، ونهاية بالمستخدم للمياه على مستوى الحقل و المنزل و المصنع.

هل تجديد الخطاب المائي ممكن؟

مثلما هو الحال بالنسبة لتجديد الخطاب الديني، علينا أن نتوقع مقاومة عنيفة عند الحديث عن تجديد الخطاب المائي، وذلك لوجود شيوخ و فقهاء و أئمة ماء حاليين، غير راغبين في التجديد والتفكير خارج الصندوق.

وإذا نظرنا لتاريخ تجديد الخطاب المائي فى أزمنة سابقة، سنجد أن من حملوا رايات التجديد تعرضوا لأقسى و أقصى عمليات الرفض من موظفي مؤسسات الدولة، و من أشهر الأمثلة ما تعرض له المهندس الزراعي المصري اليوناني دانينوس، صاحب فكرة إنشاء السد العالي في جنوب مصر بأسوان، فقد تم النظر لفكرة بناء السد التي طرحها المهندس دانينوس باعتبارها ضرب من الخيال .

وعلى الرغم من ذلك فإن تجديد الخطاب المائي ممكن، وتجديد وتطوير الأجندة المائية أمر ممكن، بل وضروري، والبداية تتمثل في إحياء مشروعات توفير مصادر جديدة للمياه، عبر إحياء مشروعات توفير المياه التي تضيع في مستنقعات دول أعالي نهر النيل، وغيرها من المشروعات.

مياه مصرف بحر البقر المعالجة:

في هذا السياق من الدعوة لتجديد الخطاب المائي، وتطوير الأجندة المائية وإضافة مشروعات جديدة لتوفير موارد مائية جديدة، تأتي أهمية افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وصدق أو لا تصدق أنه فى يوم الاثنين الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١، عند إفتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، تمت إضافة قرابة ٢ مليار متر مكعب من المياه الصالحة للعديد من الاستخدامات المائية بمصر، ولتسليط الضوء على أهمية هذين المليارين من المياه، نوضح أن هذه الكمية من المياه تعادل كمية أكثر من المياه السطحية السنوية بإسرائيل، أو المياه المخزنة بالسدود التونسية عند إملائها فى عام الوفرة المائية، أو ثلاث مرات المياه السطحية بالأردن، هذا مع العلم بأن المياه المخزنة بالسدود التونسية هذا العام و لقلة الأمطار مخزن بها ما يقارب ثلث كمية المياه المعالجة بمصرف بحر البقر.

تعليقات رئاسية أثناء الافتتاح:

ومما له دلالة، ما تضمنته تعليقات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، خاصة ذلك النقد اللاذع للمسؤول الأول عن الموارد المائية والري والعديد من المسئولين الآخرين، عن التعديات على المجرى الرئيسي لنهر النيل، وعلى الأخص على فرع نيل رشيد، الذي تقلصت سعته لتصريف المياه، كما وضحها السيد الرئيس فى كلمته، من ٨٠ مليون متر مكعب من المياه في اليوم الواحد إلى ٣٠ مليون فقط، و هذا معناه ضعف إمكانية وقلة الحيلة عند تصريف المياه عند امتلاء بحيرة ناصر لأقصي سعة في سنوات الفيضان العالية، وهو ما حدث خلال الأعوام المائية السابقة والعام الحالي، حيث نعاني من ازدحام نيل القاهرة و الجيزة، و غرق بعض الأراضي الزراعية والمباني السكنية بمحافظة البحيرة على سبيل المثال لا الحصر.

الخلاصة:

إن احتياجنا شديد لتجديد الخطاب المائي، وتطوير أجندة الموارد المائية، بإضافة موارد جديدة، وتطوير عملية إدارة الموارد المائية وتجديدها لمواجهة المشاكل والتحديات، والمشاركة في بناء الأمن المائي من أجل السلام والتنمية؟