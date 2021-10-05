محافظ القاهرة يضع اكليلا من الزهور علي قبر شهداء اكتوبر

وضع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب عاصم جمعة عاشور قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أشرف الجندى مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، مع عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر. وأكد محافظ القاهرة على دور شهداء القوات المسلحة العظيم والتضحيات التي بذلوها من أجل إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته مشيداً بدور القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.