قبل مواجهة ليبيا.. كيروش: الفوز سيبقينا الافضل والأقوى

وجه المدير الفني للمنتخب الوطنى البرتغالي كارلوس كيروش، رسالة لجماهير مصر قبل مباراة مصر المقبلة أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث نشر صورة له مع جهازه الفني، عبر حسابه على “تويتر”، قال فيها : «الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها ضمان النجاح هي العزم دائمًا على أن نكون أفضل وأقوى ، ومن خلال التفكير في فوز الفريق». وكان المنتخب الوطنى، قد بدأ السبت الماضى استعداداته لمباراتى ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر الجارى، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بمشاركة 18 لاعبا، جميعهم من الدوري المحلي، بعد انضمام أحمد حجازى المحترف فى نادى الاتحاد السعودى، كما انضم اليوم محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، ومصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى. وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تعيين باسيفيك مانا من بورندي لإدارة مباراة مصر وليبيا المقرر اقامتها بستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم ، ويعاونه التنزاني فرانك كومبا والبورندي ديزيريه نكورونزيزا وحكم رابع من رواندا صامويل اويكوندا، ويراقب المباراة توكو جويش من اريتريا. كما أعلن FIFA تعيين طاقم حكام من جنوب افريقيا لإدارة مباراة ليبيا ومصر يوم 11 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الرابعة للمجموعة نفسها ، ويتكون الطاقم من فيكتور جوميز حكم ساحة ويعاونه سويلا زكالي وندونجيني أثينكوسي ومعهم اوجين امدلولي حكما رابعا .. يراقب الحكام هشام قيراط من تونس ويراقب المباراة كاتشالا كالي من نيجيريا.