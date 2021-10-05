في الدوري البرازيلي اعتداء على حكم واعتقال اللاعب في الملعب

شهدت مباراة في الدوري البرازيلي لكرة القدم حادثة اعتداء على حكم المواجهة داخل أرضية الملعب وذلك بركله في رأسه نتيجة احتسابه لضربة حرة غير مباشرة. وكان الحكم رودريجو كريفيلارقد تعرض، للهجوم من قبل اللاعب ويليام ريبيرو، من فريق ساو باولو-آر إس، في مباراة ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية،على ملعب إدموندو فيكس، حين احتسب الحكم لضربة حرة غير مباشرة على اللاعب في الدقيقة 15 من الشوط الثاني للقاء وهجمة غير مؤثرة، وهو ما تسبب في فقدان الحكم للوعي قبل أن يتم تعليق المباراة. تم نقل الحكم إلى مستشفى في فينانسيو أيريس، فى سيارة الإسعاف، كما تم اعتقال اللاعب ريبيرو بتهمة الشروع بالقتل من قبل الشرطة العسكرية مباشرة من أرض الملعب. وذكر نادي ساو باولو عبر حسابه في “تويتر”، أن الاعتداء وقع بعد لحظات من محاولة إشهار الحكم، بطاقة صفراء بحق اللاعب.