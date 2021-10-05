فى الإسماعيلى.. 3 لاعبين خارج حسابات المدير الفنى

وجه المدير الفنى للنادى الإسماعيلى طلعت يوسف، الشكر للثلاثى وجيه عبد الحكيم ومحمود عبد الله ومروان شوقى لاعبو الدراويش، حيث تم اخطارهم بعدم الحاجة لجهودهم بالموسم الجديد وحزم اللاعبون حقائبهم وغادروا معسكر الدراويش المقام حالياً بالإسكندرية استعداداً للموسم الجديد. مسئولى النادى الإسماعيلى، تفاوضوا مع نظرائهم فى طلائع الجيش، على اختيار موعد جديد للودية المحددة بين الفريقين والمقرر لها 12 أكتوبر الجارى بسبب تعارضها مع موعد نهاية معسكر الدراويش بالاسكندرية ورغبة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الاصفر فى الاعتذار عن الموعد الحالى مع نقله لموعد أخر بحيث تقام فى الاسماعيلية استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز. ورفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف، فكرة زيادة فترة معسكر الإسكندرية الذي ينتهي 12 أكتوبر الجاري استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 25 من نفس الشهر بسبب بانعدام السيولة المادية بجانب التخوف من تسرب الملل للاعبين جراء طول مدة المعسكر الذى يقيم فيه الدراويش تدريباته على ثلاثة فترات يومياً في السابعة صباحًا، وفي الغالب تشهد تدريبات بدنية قوية، ثم في الثانية عشر ظهرًا يتوجه اللاعبون لصالة الألعاب الرياضية، وفي الرابعة عصرًا يخوض الفريق مرانه الأخير في اليوم.