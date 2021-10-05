اتحاد الكرة يعلن نهاية القيد الصيفى 7 أكتوبر .. ولا نية للمد

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن القيد الصيفى للاعبين فى قوائم أندية الدورى الممتاز سينتهى يوم 7 أكتوبر الجارى، وأنه لا يوجد نية للمد حتى 25 من نفس الشهر كما يتردد. وقال مسئولو الجبلاية أنه كان من المقرر غلق القيد فى 25 سبتمبر الماضى قبل المد حتى 7 أكتوبر، وبالتالى لا يوجد نية للمد مجددا. وفى السياق نفسه، كشف مسئولو رابطة الأندية المحترفة، عن أن قرعة الدوري الممتاز، والمحدد لها يوم 12 أكتوبر الجاري، ستقام خارج مقر اتحاد الكرة، والأقرب إقامتها بأحد الفنادق، على أن تكون غير موجهة. وتابع مسئولو الرابطة، إنه تم الاتفاق على اتخاذ مقر مستقل للرابطة خارج اتحاد الكرة حتى لا تحصل اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد على شرعية الإشراف على رابطة المحترفين أو المصادرة على قراراتها. كانت رابطة الأندية المحترفة، قد عقدت اجتماعًا بمقرها في الدقي، واتفقت على تطبيق الشكل المعتاد لبطولة الدوري في الموسم المقبل بعدما اعترضت الأندية على إقامة البطولة من دور واحد أو دوري المجموعتين، وأن انطلاق مسابقة الدوري سيكون يوم 25 أكتوبر على أن تنتهي يوم 30 أغسطس المقبل.