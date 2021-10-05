وسط إجراءات احترازية مشددة :السبت بدء العام الدراسى ..الانتظام يومان لكل مرحلة ..وعجز المدرسين أزمة مستمرة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لـ ” الاهالى”، أن العام الدراسى الجديد والمقرر انطلاقه يوم السبت المقبل، سوف يكون بنفس نظام العام الماضى، حيث سيكون حضور الطلاب وفقا لرؤية كل مدير مدرسة، على أن يتم تقسيم الطلاب الى ايام، بحيث يحضر طلاب كل صف يومين فقط خلال الاسبوع فيما يخص المرحلة الاعدادية والثانوية وكذلك التعليم الفنى، بينما يتم تقسيم طلاب المرحلة الابتدائية بنظام حضور يومين فى الاسبوع لصفوف الرابع والخامس والسادس، ويحضر طلاب مرحلة رياض الاطفال والصف الاول والثانى والثالث، ثلاثة ايام فى الاسبوع، وذلك فى ضوء كثافة الفصول بحيث يتم تقليل الاعداد والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية وفى مقدمتها التباعد بين الطلاب بعضهم البعض، خاصة مع الدخول فى الموجة الرابعة لكورونا، والتى قد تؤثر على نسبة حضور الطلاب مع بداية الدراسة المحددة وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والتي اشارت فى البداية الى عودة عام دراسي جديد والتزام بحضوري جميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وفى سياق متصل، وصلت تعليمات واضحة الى جميع المدارس الحكومية والتجريبية،والتجريبية الرسمية على مستوى المراحل التعليمية المختلفة، تفيد بضرورة الالتزام بقرار الوزير فيما يتعلق بدفع المصروفات المدرسية لجميع الطلاب أولاً، وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على الكتب المدرسية لكل مرحلة، وهو ما يعنى ربط استلام الكتب بالمصروفات، وتم توضيح طرق سداد المصروفات حيث يمكن دفعها من خلال فوري ومكاتب البريد وخدماتي وغيرها.

بالاضافة الى تحديد كل مدرسة الخطة الدراسية بما يتناسب مع اعداد المعلمين فيها، وارسال نسبة العجز لديها للادارة التعليمية التابعة لها، حتى يتنسى لموجهى كل مادة معرفة الاعداد المطلوبة من المتطوعين لسد هذا العجز مع أول يوم فى الدراسة، ليتلقى الطلاب المناهج التعليمية، الى جانب استمرار نظام الاونلاين، ومنصات الإلكترونية والذى لا يمنع دور المعلم في مساعدة الطلاب في كافة المجالات.

على جانب آخر، عقد مديرو عموم الادارات التعليمية، امس، اجتماعا موسعا مع جميع مديرى المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، لوضع اللمسات الاخيرة لبدء العام الدراسى فى ضوء الاجراءات الوقائية لمواجهة الموجة الرابعة من الفيروس، حيث تم التنبيه على ضرورة توفير غرفة صحية مجهزة للطوارئ حالة حدوث أي إصابات في كل مدرسة، على أن يتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ووزير التربية والتعليم والتى تفيد انه اذا تواجد أكثر من حالة إصابة في الفصل سوف يتم غلق الفصل لمدة 28 يوما، واذا تكرر الامر فى اكثر من فصل داخل نفس المدرسة يتم غلق المدرسة نفس المدة المحددة، بالاضافة الى الالتزام بارتداء الكمامات الواقية والمحافظة على مسافات التباعد بين الطلاب والتعقيم والتطهير للوقاية من الإصابة، لحين إنفراج تلك الأزمة الصحية التي تعاني منها البلاد.