عمال شركات الأدوية يحتجون لصرف الأرباح.. ونقابة الكيماويات تطالب بمستحقات 25 ألف عامل في 9 شركات

نظم العاملون في عدد من شركات الأدوية وقفات احتجاجية خلال الأسبوع الجاري، للمطالبة بصرف الأرباح السنوية وعدم الانتقاص منها.

ومن جانبهم اعترض عمال شركة تنمية الصناعات الكيماوية”سيد” بمصنع أسيوط على قرار الجمعية العمومية بصرف شهرين من الأرباح هذا العام، على الرغم من ارتفاع الأرباح عن العام السابق، وتم صرف خلالها ستة أشهر أرباح سنوية.

وفي نفس السياق، نظم العاملون بشركة الإسكندرية وفقة احتجاجية للمطالبة بنفس الأمر، حيث ناشدوا المسئولين بالنظر لأحوالهم المعيشية.

وفي اجتماع بحضوررؤساء اللجان النقابية في شركات الأدوية، طالبت النقابة العامة للكيماويات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ورئيس الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية د. أحمد حجازي، بسرعة التدخل لحل أزمة الأرباح الخاصة بما يقرب من 25 الف عامل في 9 شركات أدوية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهي شركات: “الأسكندرية للأدوية د، وسيد للأدوية، وممفيس للأدوية، والنصر للكيماويات الدوائية، والقاهرة للأدوية، والعربية للأدوية، والنيل للأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية، والعبوات والمستلزمات الطبية”.

وطالب رئيس نقابة الكيماويات، بسرعة حل تلك الأزمة حفاظاً على الاستقرار داخل مواقع العمل، موضحا أن معظم هذه الشركات حققت أرباحاً، وكشفت قوائمها المالية عن حالة استقرار مالي.

وناشد رئيس النقابة العامة رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، بسرعة إعداد خطة عاجلة لتطوير شركتي النصر للكيماويات الدوائية بأبي زعبل، وشركة العبوات والمستلزمات الدوائية بالعاشر من رمضان، موضحين أن هاتين الشركتين طرح لهما خطة سابقة للتطوير باعتبارهما المنفذ الرئيسي لتصنيع الخامات.