الدمج.. خلطة «هشام توفيق» لمواجهة خسائر شركات قطاع الأعمال  

– غموض حول هيكلة العمالة.. ومخاوف من الاستغناء عن عدد كبير

– دمج 3 شركات لنقل الشركات في «إيجي باص».. والجمعيات العمومية لـ«الغزل والنسيج» تعتمد القرارات

حالة من الترقب تشهدها شركات قطاع الأعمال، انتظارا لما ستسفر عنه خطط الدمج، فعلى مدار الأعوام الماضية، شهد قطاع الأعمال خططا كثيرة، في ظل ما شهدته الكثير من الشركات من أوضاع صعبة وخسائر بالمليارات، في محاولة لزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد، إلا أن هناك خططا استهدفت بالمقام الأول التخلص من هذا القطاع واتجهت مباشرة نحو التصفية أو الخصخصة، وفي توجه آخر تشهده بعض الشركات الآن هو إعادة الهيكلة من خلال دمج الكيانات ذات النشاط الواحد، وهنا تأتي مخاوف كبيرة من مصير عمالة هذه الشركات.

إعادة الهيكلة

وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أكد أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هيكلة الشركات التابعة والبالغ عددها نحو 118 شركة، والتي تتضمن دمج الشركات ذات التخصصات الواحدة، مضيفا أنه عقب انتهاء إجراءات الهيكلة لشركات قطاع الأعمال سوف ينخفض عددها إلى 82 شركة، بعد دمج عدد من الشركات .

وأوضح توفيق ان خطة الدمج تتضمن اندماج 32 شركة بقطاع الغزل والنسيج إلى 9 شركات فقط، حيث تدمج الثلاث شركات الخاصة بالمحالج بشركة واحدة تحتها 7 مصانع، ودمج الـ 6 شركات الخاصة بالتجارة في شركة واحدة، والثلاث شركات لنقل الركاب في شركة واحدة، والـ 5 شركات لنقل البضائع في شركة واحدة، فضلا عن اندماج في الشركات التابعة للقابضة للتشييد والبناء.

وأوضح أنه يجري حاليا تركيب نظام تخطيط موارد الشركات ERP للتحول الرقمي في 63 شركة ما بين تابعة وقابضة، وفيما يخص شركات الأدوية التابعة، أكد أنه يجرى الآن مفاوضات مع مستثمرين عالميين لتصنيع عدد من الخامات الدوائية بشركة النصر للكيماويات الدوائية، مع إجراء تعديلات كبيرة للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP في شركات انتاج الدواء التابعة بقيمة 1.5 مليار جنيه.

مخاوف عمال “النقل”

تعرض «الأهالى»، أبرز الكيانات التى سيتم دمجها وفقا لخطط التطوير، حيث أنه بالحديث عن الشركة القابضة للنقل البري والبحري، فسيتم الآن الترتيبات النهائية لدمج الشركات الثلاث التابعة لها وهي: “شرق الدلتا للنقل والسياحة، غرب الدلتا للنقل والسياحة، وشركة الصعيد للنقل والسياحة”، في شركة واحدة تحت مسمى “إيجي باص”، حيث تقول وزارة قطاع الأعمال إنها تسعى لتطبيق فكر القطاع الخاص، وميكنة الخدمات، واستغلال الأسطول الذي تمتلكه تلك الشركات.

إلا أن هذه الخطط قابلتها تخوفات كبيرة من العمالة، بالاستغناء عن عدد كبير منهم، حيث يتخطى عددهم الآن 8 آلاف عامل.

وقال أحد العاملين، أن هناك أنباء ترددت عن وجود خطط للاستغناء عن 6 آلاف عامل بهذه الشركات بعد تنفيذ خطة الدمج، وبعد التفاوض مع شركة من القطاع الخاص لكي تدير الشركة بعقد إدارة وتشغيل لمدة خمس سنوات، وشراء 30 حافلة جديدة بالإضافة إلي 20 حافلة موجودة، وتحويل المحطة الموجودة برمسيس لتعمل بالتكنولوجيا الجديدة.

الغزل والنسيج

الغزل والنسيج يعد القطاع الصناعي الأضخم في مصر، لما يملكه من مصانع وأيدي بشرية كانت تتخطى مليونا و 300 ألف عامل، وتم الإعلان مؤخرا عن الانتهاء من دمج شركات تجارة الأقطان في شركة واحدة، تحت اسم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وذلك بعد دمج 9 شركات عاملة في قطاع تجارة الأقطان، تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، والتى تندرج تحتها كل من شركات “مصر لحليج الأقطان، والوادي لتجارة وحليج الأقطان، واسكندرية التجارية، والدلتا لحليج الأقطان، والمصرية لكبس القطن، وبورسعيد لتصدير الأقطان، ومصر لتصدير الأقطان، والشرقية للأقطان، والشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان”.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال الآن، خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج بتوريد ماكينات حديثة للشركات وتحديث البنية التحتية، حيث قامت بتوقيع عقد مع شركة برايس واتر هاوس، لإعادة الهيكلة المالية ودمج الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وفي دراسات مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة والتي أعدها الاستشاري العالمي “وارنر”، قد جاء ضمن توصياتها ضرورة دمج الشركات القائمة حاليا وعددها 22 شركة غزل ونسيج لتصبح 8 شركات، ودمج 9 شركات حليج وتجارة الأقطان لتصبح شركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن تكلفة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة سوف يبلغ تكلفتها 21 مليار جنيه، موزعة علي شراء الآلات والمعدات بقيمة 10 مليارات جنيه، وتبلغ الأعمال المدنية ٧ مليارات جنيه، والتدريب بتكلفة 200 مليون جنيه، حيث تم إنشاء شركة منفصلة عن المصانع لتتولى عملية البيع لجميع شركات الغزل والنسيج.

وقد اعتمدت الجمعيات العمومية للشركات والتى عقدت مؤخرا دمج شركة ميت غمر للغزل في شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، ودمج شركة بورسعيد للغزل والنسيج في شركة دمياط للغزل والنسيج، والشركة الأهلية للغزل والنسيج في شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، معلنة عن توقعاتها وتفاؤلها من زيادة الطاقة الإنتاجية بعد الدمج.

وفي هذا الصدد أبدى عدد من رؤساء اللجان النقابية بالشركات تخوفات بشأن تخفيض عدد العمالة بعد إتمام أعمال الدمج، مؤكدين أن تخوفات العمال مشروعة لما نراه في كثير من القطاعات من أعمال تصفية، ومن جانبه، أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أنه لا مساس بحقوق العمال النقدية أو العينية، تزامنًا مع خطة وزارة قطاع الأعمال في عملية دمج الشركات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن هذه الحقوق مصانة بقرارات أيضًا من الجمعيات العمومية.

شركات السياحة

تضرر قطاع السياحة كثيرا بسبب تداعيات أزمة كورونا، وبالتطرق لشركات قطاع الأعمال العام في هذا المجال، فإن هذا الأمر “زاد الطين بلة”، وبالتطرق للشركات التابعة، تضم الشركة القابضة للسياحة 4 شركات تجارية تابعة تمتلك 321 فرعًا في جميع أنحاء الجمهورية بالمحافظات، وهي شركة “صيدناوي” و”هانو” و”بيع المصنوعات” و”بنزايون”.

وأكدت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة، أن مجلس إدارة الشركة وافق على البدء في إجراءات دمج شركات التجارة التابعة للقابضة للسياحة الأربعة في كيانين فقط، مضيفة أنه تقرر دمج شركة “صيدناوي” في شركة بيع المصنوعات المصرية لتصبح كيانًا واحدًا تحت أسم شركة “صيدناوي وبيع المصنوعات” إلى جانب دمج شركة الأزياء الحديثة “بنزايون” فى شركة الأزياء الراقية “هانو”، حيث ان الدمج سيكون بالقيمة الدفترية للشركات الأربع.

وتابعت أن الهدف من ذلك هو تخفيف الأعباء عن الشركات وخلق كيانات أقوى وللاستفادة من إمكانيات الشركات، مؤكدة أن أهم المستفيدين من دمج الشركات الخاسرة هم عمالها لأن الأجور، والأرباح، والمستحقات سترتفع بعد الدمج في شركة رابحة، مضيفة أن صيدناوي التي ستندمج في بيع المصنوعات تستهدف خفض خسائرها من 5.4 مليون جنيه العام المالي الماضي إلى خسائر بقيمة 4 ملايين جنيه خلال العام المالي الجاري، وتستهدف هانو تحقيق أرباح بقيمة 17 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 6 ملايين جنيه في العام المالي الماضي، أما شركة بنزايون التي ستندمج في هانو تستهدف صافي ربح بقيمة خلال العام المالي المقبل تصل إلى 3.36 مليون جنيه، مقابل 1.7 مليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي، كما تستهدف شركة بيع المصنوعات زيادة أرباحها من 8.8 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي إلى 9.5 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، وزيادتها لأكثر من 11 مليون جنيه العام المالي 2018 – 2019.

شركات التشييد

وفيما يخص الشركات التابعة للقابضة للتشييد فمن المقرر ان يتم دمج شركتي أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية والمصرية العامة للمبانى فى شركة المساهمة المصرية العبد، ودمج شركتى القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى والعامة للإنشاءات – رولان، فى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، إلى جانب دمج شركة العربية للأساسات «فيبرو»، مع شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، ودمج شركة العامة للمشروعات الكهربائية «إيليجكت» مع شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية «هايديليكو»، ودمج شركة رمسيس لإدارة المشروعات مع شركة النصر للمبانى والإنشاءات «إيجيكو».

مشاكل مزمنة بالقطاع

وفقا لخبراء الاقتصاد، فإنه يجب أن يراعي قرار دمج الشركات عددا من الأمور وأهمها عمل محفظة واضحة توضح الأصول وقيمتها المادية مع الوضع في الاعتبار العمالة والآلات الموجودة والمعدات والإنتاج ورواكد الإنتاج وبالإضافة إلى عمل دراسة للسوق مع توضيح المزايا النسبية للشركات بحيث تكون الشركات مكملة لبعضها البعض فالدمج الغرض الأساسي منه هو زيادة قدرة الشركات الإنتاجية والحصول على حصة أكبر من السوق، حيث ان هناك مشاكل مزمنة في شركات قطاع الأعمال.

كما يجب عمل دراسة متأنية مع إجراء تحليل اقتصادي لكل شركة من الشركات مع توضيح نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات، حيث لا يجب أن يكون الهدف هو اختزال عدد الشركات فقط، إضافة إلى ضرورة وجود رؤية واضحة حول الأموال التي سيتم ضخها للتطوير، لضمان حسن استغلالها، والخروج بأفضل النتائج الممكنة، مع ضرورة وجود إصلاح مؤسسي يتم فيه توضيح الهيكل التنظيمى.