استعدادا لمواجهة نظيره الليبي.. المنتخب المصري يكتمل بانضمام محمد صلاح

في بيان رسمي له، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التحاق نجمه محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي بمعسكر “الفراعنة” الحالي في مدينة الإسكندرية. وذكر البيان: «انضم اليوم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفريق ببرج العرب قادما من مطار القاهرة الذي وصله صباح اليوم، فيما سيشارك الفريق تدريباته المسائية التي ستقام بستاد الجيش ببرج العرب». ويعد هذا هو التجمع الأول لصلاح مع المنتخب تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش والذي تولى تدريب “الفراعنة” خلفا لحسام البدري الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي. وبوصول صلاح تكون قائمة الـ24 لاعبا المختارين لمباراتي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، قد اكتملت حيث انضم أمس للفريق كل من محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي وأحمد حسن (كوكا) لاعب كونيا سبور التركي ومصطفى محمد لاعب غلطة سراي التركي وعمر مرموش لاعب شتوتغارت الألماني، وسبقهم في الانضمام أمس الأول (الأحد) أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي، فيما انتظم المحترفون بالداخل الـ18 في المعسكر منذ يوم السبت الماضي وهم: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي وأكرم توفيق وأحمد فتحي وباهر المحمدي ومحمود حمدي (الونش) وياسر ابراهيم وأحمد أبو الفتح وأيمن أشرف وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي وأحمد سيد (زيزو) و عبد الله السعيد وابراهيم عادل ورمضان صبحي”.