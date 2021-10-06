في مران منتخب الفراعنة.. إصابة محمد الشناوي وهذا الحارس هو البديل

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، للإصابة في مران الفراعنة الذي أُقيم «أمس الثلاثاء»، وقد خرج محمد الشناوي، من المران دون استكماله، حيث تطلبت حالته الراحة حتى التأكد من حالته. وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبه المسائي، وشارك فيه جميع اللاعبين استعدادا للقاء نظيره الليبي مساء الجمعة المقبل في اطار منافسات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كاس العالم، فيما أدى محمد صلاح الذي انضم للفريق اليوم بعض التدريبات الاستشفائية، بينما لم يتمكن محمد الشناوي من إكمال التدريبات لإصابته بكدمة استوجبت إراحته حتى التأكد من حالته من خلال الأشعة التي سيجريها صباح الغد. ويخضع محمد الشناوي إلى أشعة وفحص طبي «اليوم الأربعاء»، لتحديد موقفه من مباراة منتخب ليبيا يوم الجمعة المقبل. وفي سياق أخر، انتظم النجم الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في مران منتخب مصر ، بعدما وصل إلى القاهرة قادمًا من إنجلترا. حارس الزمالك بديلا للشناوي في المنتخب وسيكون بديل محمد الشناوي أمام منتخب ليبيا في حال إصابته وتأكد الغياب عن مواجهة المنتخب الليبي هو حارس مرمي نادي الزمالك محمد أبو جبل ليقود الفراعنة يوم الجمعة المقبل. يذكر أن منتخب مصر لديه 4 حراس في قائمته وهم: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.