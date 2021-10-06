قبل السفر للنيجر.. علاج الأخطاء فى تدريبات الأهلى

كثف المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني من جلساته الخاصة مع لاعبي الفريق من أجل تصحيح الأخطاء التى ظهرت في أداؤهم خلال الفترة الماضية، حيث عقد موسيماني جلسات إنفرادية مع معظم لاعبي الفريق من أجل التحدث مع كل لاعب عن تعليمات خاصة أو تصحيح أخطاء وقع فيها هذا اللاعب في التدريبات أو المباريات الماضية. الأهلي يستعد لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر بملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة خلال مباراة الذهاب في النيجر تسهل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة. فى سياق آخر، وفى التصنيف الجديد للأندية الأفريقية، جاء الأهلي فى الصدارة والزمالك وصيفا بفارق كبير، حيث تصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترتيب الأندية الأفريقية، بينما حل الزمالك ثانيا، واحتل بيراميدز المركز الـ20 في التصنيف. وعن ملف التعاقدات فى القلعة الحمراء، قال مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أمير توفيق، إنه تم تمديد عقد صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات، إضافةً إلى الموسم الذي سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقد صلاح محسن مع الأهلي 5 سنوات كاملة. وفى نفس السياق، قال عمرو السولية بعد التجديد للأهلي: «أسعى لكتابة التاريخ مع «أعظم نادي في الكون»، وكان لاعب النادي الاهلي عمرو السولية، قد شارك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة لتيشيرت يوضح به استمرار تواجده بالنادي لعام 2024 بعد التجديد لمدة 3 سنوات.