لاول مرة : صعود فتيات كورة منيى فوتبول إلى الدورى الممتاز

صعد فريق الفتيات لكورة المنيى فوتبول عن مركز شباب الشروق بمحافظة الفيوم تحت إشراف خالد الصيفي مدير المركز ورعاية د. منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم ويتكون الجهاز الفني د. ربيع رمضان عبد الظاهر مدير فني ك. وليد جلال مدرب عام ك. هناء ثابت إدارى ويتكون قائمة الفريق من 25 لاعبة الأسكور 12لاعبة 6 لاعبات أساسى و6 إحتياطي وباقي الاعبات إحتياطياً كبديل للإصابات وكابتن الفريق الأول حبيبة عادل روبي ويوجد فرقتين أول وناشئين وصعد الفريق الأول للمشاركة بالدوري الممتاز.