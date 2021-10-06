حركة تنقلات لمديرى الإدارات التعليمية بالفيوم

كتب : أحمد حسن

شملت حركة التنقلات بالإدارات التعلمية بمحافظة الفيوم تعيين كلامن :- محمود هيبه مدير للادارة التعليمية بمركز طامية ومروة عبدالعزيز مديره لإدارة التعليمية شرق الفيوم ومنتصر الشماع مدير لادارة التعليمية لمركز اطسا وتصعيد مصطفي مبارك مدير للادارة التعليمية بمركز سنورس وتجديد الثقه عصام النعيمي مدير للادارة التعليمية بمركز ابشواي وحمدي يوسف مدير للادارة التعليمية بمركز يوسف الصديق وتجديد الثقة في عماد بليدي مدير للادارة غرب التعليمية كما شملت تعيين وكلاء الإدارات التعليمية وهم تصعيد مديرة مدرسة صبري البكباشي وكيلا لإدارة سنورس التعليمية وتجديد الثقه أيمن فاروق البكري وكيلا لإدارة يوسف الصديق التعليمية وتجديد الثقه أشرف المليجي وكيلا لإدارة غرب التعليمية ومروان عطوه وكيلا لإدارة ابشواي التعليمية وعلي محمد وكيلا لإدارة طاميه التعليمية وعبد العزيز وهبه وكيلا لإدارة شرق التعليميه وخلال الساعات القادمة سوف يتم اعتماد الحركة من أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ليتم تنفيذها الأسبوع المقبل.