تعرف على تشكيل اللجان النوعية لمجلس الشيوخ

انتهت منذ قليل انتخابات اللجان النوعية الـ١٤ بمجلس الشيوخ، وجاء تشكيل اللجان كالتالي؛ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار النائب هاني سري الدين رئيسًا، والنواب جمال عبدالحليم وياسر زكي في منصب وكيلين اللجنة، والنائب أكمل نجاتي أمينا للسر. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائب نبيل دعبس رئيسًا، والنواب أحمد البدري وراندا مصطفي في منصب الوكيلين، والنائب ناجح عبدالفتاح أمينًا للسر. لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية النائب عبد الحي عبيد رئيسا، وسماء سليمان وعفت السادات في منصب الوكيلين، وعايدة نصيف أمينًا للسر. لجنة حقوق الإنسان والتضامن النائب أحمد هيبة رئيسًا، والنواب النائب أبو الفتوح محمد، ومجدى فريد في منصب الوكيلين، والنائب رشا نصير أمينًا للسر. لجنة الزراعة والري والموارد المائية النائب عبدالسلام الجبلي رئيسًا، والنواب جمال أبوالفتوح ومحمد أحمد ماهر السباعي في منصب الوكيلين، وعز الدين جودة أمينًا للسر. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر النائب محمد حلاوة رئيسًا، والنواب محمد المنزلاوي وتيسير مطر في منصب الوكيلين، والنائب أحمد الجندي آمين سر. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام النائب محمود مسلم رئيسًا للجنة، والنواب محمد سعيد طه وسها سعيد في منصب الوكيلين، والنائب محمود القط أمينًا للسر. لجنة الشؤون الدينية والأوقاف النائب يوسف السيد عامر رئيسًا للجنة، وفي منصب الوكيلين النواب محمد سليم ونادر نسيم، وخضرة سالم أمينًا للسر. لجنة الصحة والسكان النائب محمد جزر رئيسًا، والنواب عمرو حجاب وعلي مهران الوكيلين، والنائب أحمد عب الماجد أمينًا للسر. لجنة الدفاع والأمن القومي النائب أسامة منتصر رئيسًا، والنواب طارق نصير ومحمد جاد في منصب الوكيلين، وخالد فوزي أمينا للسر. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل النائب خالد محمد سعيد رئيسًا، وفي منصب الوكيلين فايز إبراهيم محمد وأكمل الله فاروق، والنائب أحمد حسين صبور أمينًا للسر. لجنة الشباب والرياضة أحمد أبو هشيمة رئيسًا، والنواب أحمد دياب وشريف الجابرى في منصب الوكيلين، والنائب محمد عمارة امين سر. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب عبد الله عصر رئيسًا، والنواب محمد العنانى وباهر محمد أمين غازى في منصب الوكيلين، والنائي فرج فتحى فرج أمينًا للسر. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عبدالخالق عياد رئيسًا، والنواب عمرو عزت ومجدى سليم في منصب الوكيلين، والنائبة نهي أحمد فتحي أمينًا للسر.