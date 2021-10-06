في بطولة أميركا المفتوحة للاسكواش.. نهائي مصري خالص

استطاع طارق مؤمن التأهل إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة للاسكواش والتي تستضيفها ولاية فيلادلفيا، والبالغة قيمة جوائزها 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات وذلك بعد فوزه على الويلزي جويل ماكين بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط 11-9، 5-11، 11-8، 7-11، 11-8. بهذه النتيجة، يواجه مؤمن مواطنه مصطفى عسل الذي نجح في التاهل إلى نهائي البطولة لأول مرة فى مسيرته الإحترافية وذلك بعد فوزه على المصنف السابع البيروفي دييغو الياس بنتيجة 3-2 وبواقع 11-7 و 11-8 و 2-11 و 3-11 و 12-10. وفي مواجهات السيدات من نفس البطولة، تأهلت نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا الى نهائي البطولة، بعد فوزها على الاميركية أوليفيا فليشتر بنتيجة 3-0 في النصف النهائي لتواجه مواطنتها هانيا الحمامي التي اقصت المصنفة الأولى نور الشربيني في طريقها الى النهائي الاول في مسيرتها الاحترفية بعد الفوز عليها بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط 8-11 و 11-7 و 12-10 و 11-7.