زيادة كبيرة في عدد عمليات التسجيل الخاصة بتطبيق LG ThinQ في مصر

أعلنت إل جي مصر اليوم عن زيادة عدد عمليات تسجيل الدخول وتسجيلات المنتجات عبر تطبيق LG ThinQ.

ووفقًا للتقرير، زاد عدد تسجيلات المنتجات في 2021 بنسبة 21٪ بإجمالي 19.936 حتى الآن فيما شهد شهر اغسطس 3.369 تسجيلا ليصبح الشهر الأعلى من حيث عدد التسجيلات وذلك مقارنةً بعام 2020 التي بلغ إجمالي عدد التسجيلات فيها 10.932 تسجيلا.

كما يوضح التقرير أيضًا أن عمليات تسجيل الدخول إلى التطبيقات زادت بشكل كبير في عام 2021 بنسبة بلغت اكثر من 100٪ بإجمالي 408.941 حتى الآن، فيما شهد شهر اغسطس 57.241 تسجيلا ليصبح الشهر الأعلى من حيث عمليات تسجيل الدخول. مقارنةً بعام 2020، حيث بلغ إجمالي عدد عمليات تسجيل الدخول إلى التطبيق 192.919 على مدار العام.

ومن جانبه ، أكد بيلي كيم مدير عام ال جي مصر أن تقنية ThinQ تعمل على تقليل مخاوف المستخدمين مع زيادة السهولة والمتعة ، وأضاف أن التطبيق يسهم في جعل ال جي تتمكن من فتح الباب أمام المستخدمين للحصول على إمكانيات جديدة للمنازل الذكية المتصلة لعملائها في مصر.

والجدير بالذكر أن تطبيق ThinQ LG قد حصل على تقدير 4.7 في مراجعات Apple App Store و 4.3 في متجر Google Play .

ويوفر تطبيق ال جي ThinQ للمستخدمين القدرة على التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية من خلال تطبيق ThinQ LG من أي مكان في العالم، كما يعمل مع جميع أجهزتها المنزلية التي تم إطلاقها حديثًا، استنادًا إلى تقنية إنترنت الأشياء (IOT)، والتي ستساعد مستخدميها على تشغيل اجهزة التكييف، أجهزة تنقية الهواء، والمكنسة الكهربائية الروبوتية عن بُعد، بالإضافة إلى التحكم في الغسالة، المجفف، غسالة أطباق، والثلاجات عن بُعد. يتم تمكين المستخدمين أيضًا من تنزيل دورات غسيل محددة جديدة لغسالات إل جي.

ويدعم تطبيق ال جي ThinQ للمستخدمين التحقق من حالة الأجهزة التي تعمل بنظام ThinQ، إلى جانب القدرة على مراقبة استهلاك الطاقة للأجهزة التي تعمل بنظام ThinQ من خلال الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية حيث يتم أيضًا تنبيه المستخدمين بإشعارات منتظمة للمشكلات المحتملة وتوفر هذه الميزة راحة لا مثيل لها في نمط الحياة من خلال توصيل مجموعة أجهزة إل جي المذهلة التي تعمل بتقنية ThinQ المتصلة بشبكة Wi-Fi.