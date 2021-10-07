موقف موسيماني مع الأهلي يحدده الخطيب الأسبوع القادم

يعقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، بصفته المفوض بالإشراف علي قطاع الكرة، جلسة مع موسيماني الأسبوع المقبل لحسم موقفه من الاستمرار مع القلعة الحمراء. ويذكر أن تعاقد موسيماني مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل حيث كان قد تم التعاقد معه في الأول من أكتوبر 2020، ولمدة عامين. ومعروف، أن الخطيب يتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بجانب تلبية دعوة الإتحاد الدولي لكرة اليد لحضور إفتتاح بطولة العالم للأندية. وكان الفريق الأحمر، قد أدي مرانه على ملعب التتش استعدادا لمباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وقبل ذلك حرص المدير الفني بيتسو موسيماني، على عقد محاضرة مع اللاعبين للحديث عن مواجهة بطل النيجر التي يبحث خلالها الفريق عن انطلاقة قوية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال كابيللو، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمه شهدت حماسا كبيرا من جميع اللاعبين وحرص المدير الفني على إيقاف المران اكثر من مرة لتصحيح الأخطاء. وفى نفس السياق، يعود محمد شريف لاعب الفريق للانتظام في التدريبات الجماعية يوم الجمعة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب قرار خروجه من قائمة المنتخب الوطني التي تخوض لقاءي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. وعلى جانب آخر، تواصل مدير الكرة سيد عبدالحفيظ مع محمد الشناوي كابتن الفريق للاطمئنان عليه بعد الإصابة البسيطة التي تعرض لها خلال مشاركته في مران المنتخب الذي أقيم أمس بالمعسكر المغلق ببرج العرب.