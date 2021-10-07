رغم توتر العلاقة بينهما: فاتح تريم يطالب الإدارة بشراء مصطفى محمد

قال موقع «بيرجون» التركي: أن المدير الفني لنادي جالاتا سراي فاتح تريم، طالب إدارة النادي بالتعاقد لشراء لاعب الفريق مصطفى محمد، المعار من صفوف نادي الزمالك، بعدما ظهر بشكل طيب خلال الفترة الأخيرة. ويعتقد فاتح تريم أن مصطفى محمد بالرغم من بداية الموسم بشكل غير جيد، بعدما كان قريبا من بوردو الفرنسي، ثم فشلت الصفقة في الساعات الأخيرة، يستطيع تقديم مستويات أفضل مع الفريق. وطالب المدير الفني إدارة النادي بالتعاقد مع مصطفى محمد قبل نهاية العام الجاري، حيث يحق لجالاتا سراي دفع 4 مليون دولار والحصول على خدمات. وعلى المستوى الفني، يخطط فاتح تريم إلى إجراء تحول هجومي في الفريق يسمح له بالدفع بأكثر من لاعب في الخط الأمامي ببعض المباريات.