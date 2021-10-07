قبل مواجهة ليبيا.. مؤتمر صحفى لمنتخب مصر اليوم

يعقد المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش، مؤتمر صحفي في تمام الساعة الـ5:40 مساء اليوم الخميس للحديث عن مباراة ليبيا المقرر لها التاسعة مساء الجمعة في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر. ويختتم المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني تدريبات الفريق استعدادا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و11أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر ،حيث قرر الجهاز الفني تكثيف التدريبات علي فترتين . وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، قد أعلن قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا وتضم القائمة 24 لاعبا هم:حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي “الونش” وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف، وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي،وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد “زيزو” ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش ،بينما الهجوم: أحمد حسن “كوكا” ومصطفى محمد.