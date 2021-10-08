حزب التجمع ينعي القيادي التجمعي اسماعيل سليمان

ينعى رئيس حزب التجمع واعضاء المجلس الرئاسي للحزب واعضاء المكتب السياسي وأمناء الحزب بالمحافظات.. القائد والمناضل / اسماعيل سليمان،القائد الوطنى المخلص ، واحد من اهم قاده حزب التجمع وعضو اللجنه المركزيه للحزب.. وأمين الحزب الاسبق الاسكندرية ومن ابرز مؤسسيه بمدينه الاسكندريه ، رحل صباح اليوم الجمعه تاركآ لحزب التحمع ولكل محبيه سنوات من التاريخ النضالى نعتز به ، وقد استمر حتى آخر لحظه من عمره مخلصآ لشعبه ووطنه بتجرد وتواضع المناضلين العظماء وحزب التجمع إذ ينعي هذا المناضل.. داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله ورفاقه وزملائه الصبر والسلوان… وانا لله وانا اليه راجعون،، .