وائل جمعة ينهى ترتيبات سفر منتخب الفراعنة إلى ليبيا

أنهى مدير المنتخب الوطني وائل جمعة ترتيبات السفر إلى ليبيا لمواجهة الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا اليوم في الجولة الثالثة في تمام التاسعة مساءً على ملعب برج العرب، حيث يلتقي المنتخبان يوم الإثنين المقبل في إطار الجولة الرابعة على ملعب شهداء بينينا.

وأعلن وائل جمعة، أن بعثة منتخب الفراعنة ستغادر غدا «السبت» برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري إلى مدينة بنغازي الليبية، وقال: «الموافقات اللازمة تم الحصول عليها، وتبدأ رحلة البعثة في الخامسة من مساء غد السبت من مطار برج العرب على طائرة خاصة، ومن المتوقع أن تصل الرحلة قبل السابعة مساء، حيث تتوجه مباشرة إلى مقر الاقامة، فيما يؤدي المنتخب الوطني تدريبه الوحيد مساء الأحد المقبل، على أن تكون عودة البعثة عبر طائرتها الخاصة فور انتهاء المباراة لتصل القاهرة فجر الثلاثاء المقبل».

المنتخب الليبي، يتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين بينما تأتي مصر في الوصافة برصيد 4 نقاط، ثم الجابون في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وأنجولا فى المركز الأخير بدون نقاط.