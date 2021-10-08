فى جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي.. رونالدو يتفوق على صلاح

حصد كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022.

تفوق البرتغالي على محمد صلاح نجم ليفربول وكل من جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي وآلان سان ماكسيمان من نيوكاسل يونايتد وإسماعيلا سار نجم واتفورد وأنطونيو روديجر مدافع تشيلسي.

وأحرز رونالدو 3 أهداف في 3 مباريات بقميص الشياطين الحمر، مثلما فعل صلاح بقميص ليفربول، وبذلك يفوز البرتغالي بالجائزة للمرة الخامسة في مسيرته والأولى منذ مارس 2008.

وكان رونالدو، قد حصد الجائزة في أشهر: نوفمبر 2006 – ديسمبر 2006 – يناير 2008 – مارس 2008، وبهذا يكون رونالدو ثالث أكثر لاعب حصدا للجائزة بالتساوي مع واين روني وروبن فان بيرسي.

ويسبق البرتغالي فقط كل من هاري كين وستيفن جيرارد برصيد 6 مرات، فيما يعد الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الأكثر فوزا بالجائزة برصيد 7 مرات.