قبل مواجهة ليبيا.. سلبية مسحة الفراعنة وصلاة الجمعة فى الفندق:سلاح فتاك لـ “فرسان المتوسط” ونقطة ضعف قاتلة

ضمن التحضيرات النهائية لمباراة ليبيا المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، حيث يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، يعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدير الفني كارلوس كيروش اجتماعا ظهر اليوم مع اللاعبين، حيث من المقرر أن يعلن كيروش رسميًا عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة في الوقت المحدد قبل المباراة بـ 90 دقيقة.

وأدت البعثة صلاة الجمعة في إحدى قاعات مقر الإقامة التي تم تجهيزها لهذا الغرض، فيما اطمأنت إدارة البعثة على نتائج المسحات التي أجريت أمس على جميع أعضاء الفريق للكشف عن فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، كثف رجال الأمن من تواجدهم باستاد برج العرب، اليوم الجمعة، لتأمين مباراة مصر وليبيا، حيث أنهت الأطقم الأمنية بالمجموعة الأفريقية استعدادتها لتأمين مباراة منتخبي مصر وليبيا على ستاد برج العرب، في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتؤمن المجموعة الافريقية لاعبي الفريقين وعلى رأسهم محمد صلاح وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، مع تأمين الأبواب وممرات اللاعبين وغرف المؤتمرات الصحفية، وحرصت على إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير المباراة، والتواصل مع رجال الأمن، والعمل على خلق أجواء آمنة للاعبين.

ويذكر، أن ادارة البعثة انتهت من ترتيبات انتقال الفريق من مقر الإقامة إلى ملعب المباراة وفق التوقيتات التي تم اقرارها في الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد مساء أمس وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وتعد مواجهة ليبيا، أول مباراة مباراة رسمية لـ كيروش مع منتخب مصر، حيث تولى المدرب البرتغالي مهمة القيادة الفنية للفراعنة، في شهر سبتمبر الماضي، خلفا لـ حسام البدري.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب فرسان المتوسط «بقيادة مدربه الإسباني خافيير كليمنتي»، الذي حقق انطلاقة قوية في تصفيات كأس العالم 2022، في الخروج بنتيجة إيجابية أمام مصر، للحفاظ على صدارته للمجموعة السادسة.

ويعتمد منتخب ليبيا في طريقته الهجومية بشكل متكرر حتى الكرات العرضية، حيث سجل هدفين في منتخب الجابون في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.

هدف منتخب ليبيا أيضا في شباك أنجولا في الجولة الثانية، جاء من كرة عرضية من الجانب الأيسر.

يمتلك منتخب ليبيا خط هجوم قوي، يعتمد بشكل كبير على الثنائي مؤيد اللافي وحمدو الهوني، ويعتمد أيضا بشكل أساسي على الكرات الطولية، حيث لا يهتم بالاستحواذ بالكرة ويتركه للخصم ويعتمد على السرعة في بناء الهجمة، حيث أنه يلعب بطريقة دفاعية في معظم مبارياته، معتمدا على استغلال اندفاع الخصم، أو أي خطأ بسيط يرتكبه، للتسجيل، وخطف نقاط المباراة.

وهناك نقطة ضعف قاتلة فى منتخب ليبيا، وهى تمركز خط الدفاع بشكل خاطئ في كثير من الأحيان، مع غياب الدعم من الجانب الهجومي للأطراف، كما أن الجبهة اليسرى الدفاعية لمنتخب ليبيا تعاني من مشاكل عديدة، وهو ما قد يستبب لهم في مشاكل، خاصة وأن النجم المصري محمد صلاح سيتواجد في هذه الجبهة.