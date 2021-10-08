شوط أول دون المستوى.. ليبيا تفرض التعادل السلبي على منتخب مصر

انتهى منذ قليل الشوط الأول من مباراة مصر وليبيا بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، والتى تقام في قطر. بدأت المباراة بتكتل شديد في منطقة وسط الملعب، مع محاولات من منتخب مصر لفرض سيطرته على اللقاء، في ظل التراجع الدفاعي من منتخب ليبيا. في الدقيقة 15، كاد عبد الله السعيد، أن يفتتح التسجيل لمنتخب الفراعنة، قبل أن تصطدم تصويبته بمدافع منتخب ليبيا، لتخرج الكرة إلى الركنية. كما فشل مصطفى محمد وعبدالله السعيد، في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 18، بعد عرضية مميزة من القائد محمد صلاح، مرت من أمام الثنائي لتخرج إلى خارج الملعب. وجاءت أولى محاولات منتخب ليبيا في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، أنقذها دفاع الفراعنة إلى ركنية، تصدى لها محمد الشناوي. بعدها كاد المنتخب الليبي يحرز أولى أهداف المباراة، من تصويبة في الدقيقة 40، والتي تصدى لها القائم، متعاطفًا مع الحارس محمد الشناوي. واستمرت محاولات لاعبي منتخب مصر، في إحراز الهدف الأول حتى الدقائق الأخيرة من الشوط دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي.