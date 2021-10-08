بقذيفة سحرية.. لـ«عمر مرموش» منتخب مصر يهزم ليبيا ويتصدر مجموعته فى تصفيات كأس العالم

حقق منتخب مصر فوزا غاليا ومهما على نظيره الليبى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل الهدف عمر مرموش، والمحترف بفريق نادي شتوتجارت الألماني والفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني خلال شهر سبتمبر. بهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى. بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم، محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وأحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد فتوح و أكرم توفيق ومحمد النني وعمرو السولية ومحمد صلاح وعبدالله السعيد وعمر مرموش ومصطفي محمد . جاءت بداية المباراة متوسط المستوى من الجانبين، قبل أن يسيطر منتخب مصر على مجريات المباراة وينجح محمد صلاح وعمر مرموش وعبد الله السعيد فى تهديد مرمى ليبيا لكن دون خطورة حقيقية على المرمى الليبى. فى الدقيقة 16، أهدر عبد الله السعيد أول فرصة حقيقية لهز شباك ليبيا بعدما راوغ مدافعى ليبيا وسدد كرة لكنها تصطدم بأقدام أحد المدافعين وتخرج إلى ركلة ركنية للفراعنة، وفى الدقيقة 17 يهدر مصطفى محمد هدفا مؤكدا بعدما تلقى كرة عرضية حريرية من محمد صلاح امام مرمى ليبيا الخالى. بينما شهدت الدقيقة 25 أول ظهور لمنتخب ليبيا فى اللقاء بعدما راوغ عمر الخوجة لاعب ليبيا عمرو السولية وحاول التسديد على مرمى الشناوى، قبل ان يحصل المنتخب الليبى على ركنية استطاع أن يحصل منها على فرصة للوصول لمرمى الشناوى فى الدقيقة 26. وفى الدقيقة 40 ينقذ القائم الأيمن لمرمى الشناوى الفراعنة من هدف محقق بعدما سدد محمد زعبية مهاجم ليبيا تسديدة ارضية اصطدمت بالقائم، وفى الدقيقة 42 سدد مصطفى محمد رأسية ضعيفة أمسك بها حارس ليبيا لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى. ومع بداية الشوط الثانى، وتحديدا فى الدقيقة 47 نجح عمر مرموش فى تسجيل هدف التقدم لمنتخب مصر فى شباك ليبيا من تسديدة صاروخية مفاجئة سكنت شباك فرسان المتوسط. وبعد الهدف أجرى كارلوس كيروش أول تغييراته بنزول طارق حامد بدلا من عبد الله السعيد، وفى الدقيقة 72 يهدر مصطفى محمد هدفا محققا بعد سدد الكرة رأسية ضعيفة فى يد حارس ليبيا. فى الدقيقة 75 أجرى كيروش التغيير الثانى بنزول رمضان صبحى بدلا من عمر مرموش، وحاول منتخب مصر هز الشباك الليبية مجددا لكن دون خطورة على المرمى، وفى الدقيقة 90 دفع كيروش بأحمد فتحى وكوكا وحمدى فتحى على حساب اكرم توفيق ومصطفى محمد وعمرو السولية، قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء وفوز مصر 1-0.