الجناح المصرى باكسبو 2020 بدبى يشهد اقبالاً غير مسبوق من الزائرين.

اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الجناح المصري المشارك بفعاليات اكسبو 2020 دبى شهد اقبالاً غير مسبوق من الزائرين خلال الأسبوع الأول من المعرض، حيث بلغ عدد زوار الجناح حتى الأن نحو ٥٠ ألف زائر من مختلف دول العالم، وهو ما يجعله احد اكثر الاجنحة جذباً للزائرين . وقالت الوزيرة انها لمست خلال افتتاحها للجناح المصرى منذ ايام قليلة اهتمام كبير من الزائرين بالجناح المصرى ، حيث عبروا عن انبهارهم بمحتويات الجناح ومدى التقدم الذى تشهده مصر حالياً . وفى هذا الاطار أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبى أن هذا الإقبال الكبير منذ بداية إكسبو يعود إلى المحتوى الفريد الذي يتمتع به الجناح المصري وأهمها التابوت الأثري الذي يجسد حضارة مصر العريقة والمستنسخات الفرعونية بالإضافة الي العرض الجذاب لكافة التطورات التي تشهدها مصر حاليا في كافة ميادين الحياة وعلى رأسها مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية وذلك عبر شاشات تفاعلية على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة. وأضاف المفوض العام للمشاركة المصرية بالاكسبو أن مصر تستهدف أن يحافظ الجناح المصري بإكسبو على هذه الوتيرة من الإقبال المتزايد لا سيما من خلال إثراء المحتوى خاصةً مع بدء الفعاليات التي ستقام داخل الجناح والتي ستتضمن ندوات وحلقات نقاشية ومؤتمرات.