الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحتفل بتخريج اول دفعة جديدة من كلية صيدلة

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر ٢٠٢١ بتخريج 220 طالبا من طلبة كليات النقل البحري و التكنولوجيا و الصيدلة دفعة يوليو وسبتمبر 2021 حيث ينتمي الخريجون الي جنسيات 7 دول هي: مصر -نيجريا جيبوتي-سوريا-لبنان-ليبياواليونان

و بلغ عدد الخريجين من كلية النقل البحري 139 خريج و من كلية الصيدلة 81 خريج حاصلين علي شهادة بكالوريوس الصيدلة من الأكاديمية البحرية و أيضًا شهادةمن الجمعية الأمريكية لصيادلة القطاع الصحي.

حضر الحفل الأستاذ الدكتور / Ismail AbdelGhaffar – إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية، الدكتور/ ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمى لشئون البحث العلمى، الدكتور /أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، الدكتور محمد عبد السلم داوود نائب رئيس الأكاديمية للشؤون البحرية ،الأستاذ الدكتور محي الدين السايح عميد كلية النقل البحري و التكنولوجيا الأستاذ الدكتور حسني فواد عميد كلية الصيدلة

وفي كلمته التي ألقاها أمام الحضور رحب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية بالحضور مهنئًا الخريجين وأسرهم قائلًا :”‏ نحن اليوم نحتفل بمرور 49 عام على الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و نحتفل كذلك بتخريج الدفعة رقم 98 من كلية النقل البحري والتكنولوجيا و أول دفعة من كلية الصيدلة ‏التي كانت حلم من أحلامنا في الأكاديمية العربية كما سنستقبل أيضًا يوم السبت القادم أول دفعة ستلتحق بكلية الطب البشري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لذلك أحب اذكركم وأذكر نفسي أبنائي الخريجين و الخريجات أنكم تتخرجون اليوم من الأكاديمية العربية التي هي من أهم وأكبر صرح للتعليم على أرض مصر صرح متميز فهي‏أول جامعة على أرض مصر تحصل على تصنيف الخمس نجوم من التصنيف العالمي للجامعات الQS ‏كذلك في الويبومتركسً لترتيب الجامعات الأكاديمية تحركت من‏ الجماعة رقم 5800 من بين‏ 24,000 جامعة على مستوى العالم ‏سنة 2012‏إلى الجامعة رقم 2075‏بين 31,000 جامعة أيضًا هي الجامعة رقم 886 في تصنيف التايمز ‏لمؤشر بيئة التعلم.”‏

وأضاف رئيس الأكاديمية أن للأكاديمية لديها اعتمادات دولية من أكبر هيأت الإعتماد في العالم ‏و شراكات دولية مع كبريات الجامعات في العالم ‏وعلى المستوى الرياضي استطاعت الأكاديمية أن تحصل على ثلاث ميداليات أولمبية في طوكيو 20 20 وهذا يعتبر إنجاز غير مسبوق ‏علي مستوي الجامعات المصرية لذلك كله نحن نستطيع أن نقول أن الأكاديمية هي قصة نجاح.

‏وفي كلمته نيابة عن الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي

التي هنأ فيها الخريجين قال ‏الدكتور/ ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمى لشئون البحث العلمى” أحب أن أنقل إليكم أطيب تمنياتي و تهاني القلبية لجميع الطلبة والطالبات كما أحب ان أشكر أسرة الأكاديمية العربيةعلي رأسها سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية علي كل ما يقدمه من دعم للطلاب و من رعاية تعليمية وصحية واجتماعية ،و اوجه كلمتي لأبنائي من خريجي كلية الصيدلة الذين هم مدد تدفع بهم بلدنا لدعم إخوتهم من العاملين بالقطاع الطبي و الصحي خاصةً في هذا الوقت الصعب الذي يعاني فيه العالم من جائحة كورونا وأدعوهم أيضًا الي تطوير قدراتهم ومهارات الذاتية دائمًا ‏والتواصل مع كل ما هو جديد محليًا وإقليميًا ودوليًا.‏ ‏ومع بداية العام الدراسي الجديد أتوجه لكل أطراف العملية التعليمية في مصر بالتهنئة وأتمني من الله أن يكون عامًا جديدًا سعيدًا علي الجميع.”