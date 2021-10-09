النصر..شعرلـ فاطمة صديق

النصر

شعر: فاطمة صديق

يوم عزيز غالى يا مصر

يوم كرامة عبور ونصر

فرحة عمت كل بيت

عشة كان او حتى قصر

يوم ماجاتنا احلى بشرى

ستة اكتوبر وعشرة

عشرة م الشهر الكريم

احلى يوم واغلى ذكرى

رغم انه كان صيام

ابنها صاحى مانام

الهدف قدام عينيه

شايفه راصده باهتمام

واما جات اللحظة قرر

سمى باسم الله وكبر

وفى ساعات تم العبور

فجر نصرك بان ونوّر

الف رحمة للشهيد

والتحية لكل ايد

بعد طول الانتظار

جابت الفجر الجديد

مهما بتمر السنين

ليها بيزيد الحنين

لما نسمع مصر تحيا

قلبنا يردد: امين

مصر تحيا مصر

تسلم تحيا هىّ وشعبها

ربنا وحده اللى يعلم

قد ايه بنحبها

مصر مليانة بجنود

والعطاء مالوش حدود

كل حد فى شغله جندى

قد ما يقدر يجود

جندى طول الليل ما نام

او طبيب خفف آلام

او مهندس او مدرس

أدى واجبه بالتزام

كل عامل جوة مصنع

واللى فى غيطانها يزرع

العرق غطى جبينه

ايده منها الخير بيطلع

واللى صاحى الصبح باكر

واللى طول الليل يذاكر

بكرة هيشرف بلاده

فى العلوم والطب ماهر

هما دول اولادها مصر

رمز عزة ورمز فخر

لو نعدد فى الاسامى

مش هنلقى ليها حصر