أراهم يأكلون ظهري..شعر .. أماني غيث – لبنان

شعر

أراهم يأكلون ظهري

أماني غيث – لبنان

أراهم يأكلون ظهري

يتقاسمونه

الأطبّاء والأقارب والرّفاق

الكلّ يريد حصّته

الكلّ يفتح يديه على وسعهما

قلبي يشمّ الاشتعال خلفه

يرى الحرائق تلوّن عينيه بالأسود

يحاول أن يخفي سعاله

فينبض أعلى

أنا الّتي ما زالت تقشّر الحياة كصبّارة

نصيب يدي من الألم

أكثر من نصيب فمي من الحلاوة

ولا أعترض

يا ويل الشّعر من بعدي

من سيحمله ويرقص به

على قدمٍ واحدة

مَن سيرفعه عاليًا

ويدلّله

ثمّ ليس لديّ الوقت الكافي لأموت

أنا مشغولة تمامًا

وأنا أمّ

والأمّهات حارسات قلوب أطفالهنّ

أخبِروا الموت

أن يتوقّف عن سفالته

وقولوا لذلك المراهق الأهوج

إنّ الحارسة لا تغادر مكانها

ولا تبكي ولا تبتسم ولا تتوجّع

أو على الأقل

هذا ما تتظاهر به

أخبروه أنّي لم أكتب وصيّتي بعد

وأنّ الكثير من القصائد

تحلّق فوق رأسي

تقول : اكتبيني

أخبروه

أن ينتظر.