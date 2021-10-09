بركة الجنون..شعر..منعم الفقير
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شعر
بركة الجنون
منعم الفقير
الجنون خطوة نحو العقل
يا بيتر فيريك (1)
ما الذي تنتظره
من منظر “بركة الجنة”
في “نورثامبتون”
أما زلت تظنّ
أن قبلة واحدة
تصلح الجنون
والسور الذي يحيط
بمستشفى “ماساتشوسيس” (2)
لا يمتد أبداً
وبوصة واحدة
ستسع لطوفان العقل
أحياناً
سعةُ البحر
تشقي العينَ
بالطبع لا
لن نغتال الرغبة في المجهول
غداً
ستغدو المستشفى عاصمة
والأصحاء
ينتحلون صفة المرضى
والقبلة
ستتمرد على الفم
لأن الأذى
لا يذهب قطعاً بقبلة
………
يا أبي
كم شمعة أطفأت
وكم شمعة لم تطفئ
أي ضوء
خان وجهكَ
فأسلمكِ إلى العتمة الأبدية
أنا أبنكَ المشرد
ورثت عنكَ أعضاءكَ المكبوتة
وبشرتكَ الصفراء
وآمالكَ المغدورة
………
جوعان
يجوع بي الجوع
أنا الجائع الأبدي
جوعان
إلى
كل
شيء
وكل ما حولي جوعان
لا خبز يودي بجوعي ولا جوع
ألا يموت من الجوع الجوع
……..
منْ ذا الذي عاقبني
لأكون:
على هذه الملامح
وبهذا الاسم
وفي هذا العالم
قطرة في بحر من البشر
……….
ستأتي تلك اللحظة
التي أجدني فيها خارج العالم
عندها
سأعرف أي كهف مظلم
هذا الذي خرجت منه
…………
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بيتر فيريك شاعر أمريكي
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مستشفى للمجانين والمصدومين ورد في قصيدة بالطبع لا للشاعر فيريك