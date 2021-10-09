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مهران
أبداعات

للوحيدة التي أحبتني..شعر ..اسامة مهران

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كتب جريدة الأهالي
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شعر

للوحيدة التي أحبتني

أسامة مهران

سأكتب عنكِ

ولن أكتب اليوم عنها

سأملي عليكِ

بما كنتُ لا أرتضيهِ عليها

سأفتح ملفات أمسِك

وأعتق عبيدًا

تمادوا طويلًا

على راحتيها

ألم تفهمين بأنّي

لم أصبح الآن مثل التمني

لأني أعيش بفوضى

الخضوع إليها؟

ألم تدركين بأن

الزلازلَ تأتي تباعًا

وأن البراكينَ مثلي

تثورُ سريعًا

وتخبو سريعًا

ولا تشرك الناس

في ناظريها؟

كأنك تتبع روحي

حين تفيضُ

وحين تغيضُ

وحين تحلقُ

بعيدًا

بعيدًا

لتطوي السماء

على جانبيها

********

سأكتب عنكِ الكثير

سأمضي نحوكِ

كأني أطير

كأني المدى والعبور

كأنّي

الوداد الجسور

فلن أمهل اليوم ودي

لكي لا أقاوم بعد التعدي

ولن أترك البُعدَ بَعدي

يساوم فيكِ

لكي لا يبيعك

وقت التحدي

ألم تؤمنين بأن

القليلين مثلي

كثيرون مثلك

وأن الكثيرين مثلك

قليلون مثلي

وأن ابتعادكِ

أن اقترابكِ

طوال السنين

ورغم المصابين

قبلي

أفاقوا وأنتِ

تعيدين كل المراكب

لكل المراسي

ولم تكتفي بالمعارك

ولم تحتفي بانتصارك

وأن الذي لا يفارق نهاري

يفارقك نهارك

قبلتِ اعتذار الجميع

ولم تقبلين اعتذاري

جريدة الأهالي
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