بالليل باخْرُج مداري..شعر ..تامر أفندي

شعر

بالليل باخْرُج مداري

تامر أفندي

بالليل بخرج مداري من الحيرة

متلتم ليشوفني الهم

يسألني سؤاله العادي المعتاد

رايح على فين وسايب الغم؟

اكدب لو قولتلك عارف

انا سايب الأمر

لحتفة رجلي

يمكن ارجع وما اكملش

ويمكن أمشي ولا أوصلش

فما تقصصش

وما تفصلش..

على الناصية بقلب جوايا

ملقتش ونيس

طلعت سنيني من الجيب

فريت الأيام بالثانية

ملقتش حبيب

ضحكت لي عيدان الشبابيك

والضلمة طلت لي برأسها

ارجع خليك

قوالب الحيط

فاكرة العناوين

بالحرف

حافظة كفوف الإيد

ساعة المطرة

وساعة الشيب

ومين كان فينا ناصح

يعني

وعارف الغيب

عمود

محكوم عليه

بالوقفة طول العمر

ولمبة تضوي وتضحك

على المصلوب

ما بين حدود النور والضلام

يحسب مين كان غالب ومين مغلوب

الخيط رفيع

لكن الإبر من غير عيون

غربان بتنعق فوق عيدان الكافور

أجعص ما فيكم كان طرطور

الدور حاصرها السكات

وكأنه هجانة

أمد رجلي وأجرى

يطولني كرباجها

حبيبتي كانت وصيفة

بتحب عب الهادي

فاطمة

وفاطنة للرصاصة في جيب

حبيبها

لكنهم وفي ليل سابوا الرصاصة

وبدلوا قليبها

صبحت تقول على عدوها حبيبها

جريت أجيب من الرفوف مواويلها

يمكن تونسني في طول ليلها

أنا الزجال رغم التيه والتوهة

لسه بغنيلها

وأجدل حروفي صبح

يمكن يزيل ليلها

وعجبي