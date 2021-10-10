اليوم.. الافتتاح الرسمي لسينودس الأساقفة ٢٠٢٣ بالفاتيكان

افتتح اليوم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، سينودس الأساقفة، حول السينودسية، مع تخصيص أوقات تفكير وتأمل في ورش عمل مختلفة، يليها قداس احتفالي يوم الأحد، يترأسه البابا في كاتدرائية القديس بطرس. ويشارك البابا فرنسيس في الجزء الأول من الأعمال، كما سيلقي خطابًا نحو الساعة التاسعة بتوقيت روما، ثم يليه سلام الكاردينال جون كلود هولريش، المُقرِّر الخاص بالسينودس، وبعد ذلك سيتم عرض شهادات حياة، ثم يتحدث الكاردينال ماريو جريش، الأمين العام للسينودس أمام الحضور. أما القدّاس البابوي يترأسه البابا يوم الأحد، الموافق العاشر من أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة. وسيشارك بهذه اللقاءات الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون للإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك في مصر، وعضو لجنة الإعلام بسينودس الأساقفة ٢٠٢٣، والمفوض من الكنيسة القبطية الكاثوليكية لتفعيل السينودس. وحول التجديدات الجذرية في مسيرة السينودس، أكد الأنبا باخوم: أن التجديدات الجذرية التي تمت في آلية السينودس أعطت مساحة لكل جماعة المؤمنين، لكي يسمع بعضه البعض، والسينودس هو خطوة لإرساء وتعميق هذه الشركة بين كل أعضاء الكنيسة.