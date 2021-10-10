التضامن تطلق حملة “بالوعى مصر بتتغير للأفضل” بـ “بني سويف”

في إطار المشروع القومي لتنمية قري الريف المصري “حياة كريمة” قامت اليوم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة إلي محافظة بني سويف، واستهلت الزيارة بلقاء الدكتور محمد هانيء جمال الدين محافظ بني سويف . وتشهد الزيارة إطلاق وزيرة التضامن الاجتماعي حملة « بالوعى مصر بتتغير للأفضل» بمحافظة بني سويف، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، حيث تستهدف الحملة كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما ستركز الحملة على نشر الوعي بموضوعات “الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة”، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات، كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمين على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات. ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات بالمحافظة في سن الإنجاب، والتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة. ومن المقرر أن تشهد القباج خلال الزيارة عرض ” اسطبل عنتر” الذي تقدمه جمعية تواصل، وذلك في إطار حملة « بالوعى مصر بتتغير للأفضل»، وكذلك تتفقد برامج ٢ كفاية، التمكين الاقتصادي، الحضانات،ولا للزواج المبكر. هذا وتشهد المرحلة الأولى لحملة “بالوعى مصر بتتغير للأفضل” الانطلاق في قرى حياة كريمة بأربع محافظات هي”بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج”، وذلك بالشراكة مع مؤسسة “حياة كريمة”، بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدي إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.