فى الظهور الأول لكيروش.. تعرف على 3 سلبيات تخلص منها منتخب الفراعنة

بعد تحقيق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الليبى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما أمس على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل الهدف عمر مرموش، تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى. ونجح المدير الفنى للفراعنة كارلوس كيروش، وجهازه المعاون فى التخلص من بعض السلبيات التى كانت تؤثر على أداء المنتخب خلال الفترة الماضية. الضغط على الخصم نجح لاعبو منتخب مصر أمس فى الضغط بقوة على لاعبى ليبيا أثناء فقد الكرة/ ما تسبب فى عدم نجاح الفريق الليبى للوصول لمرمى الفراعنة كثيرا، وهو ما كان يفتقده المنتخب فى الفترة الأخيرة. العشوائية حيث ظهر منتخب مصر فى المباراة بمستوى جماعى بعيدا عن الفردية والعشوائية التى كانت تسيطر على المنتخب فى الفترة الماضية، ما جعل الأداء باهتا فى الفترة الأخيرة، وقدم المنتخب أداءا جماعيا رغم ضيق الوقت منذ تولى كيروش المهمة. الوصول لمرمى المنافس ظهر منتخب مصر فى المباراة إيجابيا، وهو ما كان يفتقده الفراعنة مؤخرا على مرمى المنتخب الليبى، ونجح فى الوصول للمرمى فى العديد من الفرص إلا أن غياب التوفيق عن مصطفى محمد ومحمد صلاح حال دون تسجيل المزيد من الأهداف.