وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين انبى وتكنيب الإيطالية في مجال تحول الطاقة

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة انبي وشركة تكنيب الايطالية للتعاون في مجال تحول الطاقة في اطار التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وتعزيز امكانات الاستخدام الانظف للطاقة. وقع مذكرة التفاهم المهندس أشرف بهاء رئيس شركة انبي مع الدكتور ماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الايطالية. واوضح رئيس شركة انبي ان مذكرة التفاهم تعد خطوة اولي الي الامام نحو التعاون بين الجانبين في مجال تحول الطاقة وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك استثمارا للتعاون الممتد بينهما في مشروعات البترول والغاز، واضاف ان هذا سيتيح اكتساب القدرة التنافسية وتبادل الخبرات لاقتحام مجال مشروعات تحول الطاقة، مؤكدا ان شركة انبي الذراع الفني الهندسي لقطاع البترول المصري تحرص علي زيادة وتعزيز خبراتها الواسعة علي مدار عقود في المشروعات بمصر والدول العربية ، خاصة وان التعاون مع شركة تكنيب يوفر فرصا مهمة ومتميزة باعتبارها احدي الشركات الرائدة في مجال التطوير والتكنولوجيات اللازمة للمشروعات ودعم مبادرات تحول الطاقة وخبراتها الواسعة في مختلف انحاء العالم.