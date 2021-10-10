عربيان وترشيح «من نوع جديد» لجائزة الكرة الذهبية هذا العام

تم الإعلان مساء أمس «الجمعة»، عن «قائمة الـ30»، المرشحين لجائزة الكرة الذهبية «بالون دور»، والتي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العام. ضمت قائمة اللاعبين الـ30 المرشحين للبالون دور، مساء الجمعة، أبرز اللاعبين الذين تألقوا خلال الموسم الماضي، وتحديدا في البطولات التي ختمت في 2021، كما ضمت القائمة النجمين العربيين، المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، إضافة إلى نخبة نجوم العالم. وكالعادة منذ فترة، ضمت القائمة الغريمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة للنجمين الشابين كيليان مبابي وإيرلنغ هالاند. كما ضمت القائمة الإيطالي جورجينيو، الذي تألق في يورو 2020 مع منتخب بلاده، بالإضافة للهداف الأوروبي روبرت ليفاندوفسكي. كما جاء الترشيحا «التكريمي»، لقائد منتخب الدنمارك سيمون كياير، الذي ساهم بإنقاذ زميله كريستيان إريكسن من الموت خلال بطولة “يورو 2020″، ومثل دورا قياديا خلال البطولة. وإليكم القائمة الكاملة للثلاثين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية: جورجينيو (تشلسي)، جيانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان)، جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، نيكولو باريلا (إنتر ميلانو) من إيطاليا. مايسون ماونت (تشلسي)، رحيم ستيرلنغ وفيل فودن (مانشستر سيتي)، وهاري كين (توتنهام هوتسبر) من إنجلترا. سيزار أزبلكويتا (تشلسي)، جيرارد مورينو (فياريال)، بيدري (برشلونة) من إسبانيا. كريم ينزيما (ريال مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، نغولو كانتي (تشلسي) من فرنسا. كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، روبن دياز (مانشستر سيتي) من البرتغال. كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، روميلو لوكاكو (تشلسي) من بلجيكا. ليونيل ميسي (باريس سان جرمان)، لوتارو مارتينيز (إنتر ميلانو) من الأرجنتين. إيرلنغ هالاند (بوروسيا دورتموند) من النرويج. لوكا مودريتش (ريال مدريد) من كرواتيا. سيمون كياير (أي سي ميلان) من الدنمارك. روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) من بولندا. محمد صلاح (ليفربول) من مصر. رياض محرز (مانشستر سيتي) من الجزائر. نيمار (باريس سان جرمان) من البرازيل. لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) من الأوروغواي.