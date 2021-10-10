صلاح يدعم السعيد ضد الانتقادات

حرص نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، على دعم زميله في صفوف الفراعنة، بعد الفوز على ليبيا 1-0 في الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2022، الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. صلاح نشر، عبر حسابه على «إنستجرام»، صورة تجمعه مع عبد الله السعيد وهما يشيران معا بعلامة النصر في غرفة الفندق، وذلك دعما لـ«السعيد» بعد الانتقادات التي تعرض لها، على خلفية أدائه أمام ليبيا. وكان مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش، قد فضل السعيد على محمد مجدي أفشة، نجم الأهلي، الذي قرر استبعاده من القائمة الحالية. وبهذا الفوز، نجحت مصر في تصدر مجموعتها السادسة برصيد 7 نقاط، متفوقةً على ليبيا صاحبة الوصافة بفارق نقطة وحيدة. ويلتقي المنتخبان مجددا، الاثنين المقبل في بنغازي الليبية، فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022، والتى تقام فعالياتها فى قطر.