سفارة ألمانيا فى القاهرة تهنئ المنتخب المصري بالفوز على ليبيا

هنأت السفارة الألمانية في القاهرة منتخب الفراعنة بفوزه على منتخب ليبيا بهدف نظيف أحرزه عمر مرموش، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وذكرت السفارة الألمانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مرموش البالغ 22 عاما يلعب في الدوري الألمانى، وقالت: «هل تعلم أن اللاعب المصري عمر مرموش الذي أحرز الهدف في مباراة اليوم هو لاعب فريق شتوتغارت الألماني، وأفضل لاعب شاب في الدوري الألماني بشهر سبتمبر». كما أبدت السفارة الألمانية فخرها بالتعاون الألماني المصري، وأضافت: «نهنئ المنتخب المصري بكل فخر، بفوزه على نظيره المنتخب الليبي بهدف مقابل لا شيء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ونتمنى كل التوفيق». فيما يحتل منتخب أنغولا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتى منتخب الغابون فى الترتيب الأخير، برصيد نقطة وحيدة.