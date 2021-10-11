“اليمن إلى أين ..حل وطني أم حرب بالوكالة”..في منتدى خالد محي الدين بحزب التجمع ..الأربعاء المقبل

يتشرف حزب التجمع بدعوتكم لحضور الندوة الأسبوعية الثانية والثلاثين لمنتدى خالد محيى الدين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021 … تحت عنوان :”اليمن إلى أين ..حل وطني أم حرب بالوكالة “..ويتحدث فيها :- اللواء محسن خصروف الباحث اليمني في علم الإجتماع العسكري،والسفير أشرف عقل سفير مصر السابق في اليمن،وعبد الإله أبو غانم نائب رئيس الدائرة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي اليمني،ويديرها النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ونائب رئيس الحزب..

*والدعوة عامة للجميع للحضور والمشاركة والمناقشة .

تنعقد الندوة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 في قاعة جمال عبد الناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب – القاهرة .

لتأكيد الحضور أو الإعتذار أو لترتيب التغطية الإعلامية : 25759011 – 25759152 – 25759281 – 01111002510