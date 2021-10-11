فرنسا تحول خسارتها بهدف عالمي لـ« بنزيما». وتتوج بدوري الأمم على حساب إسبانيا

أحرزت فرنسا بطلة العالم لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعدما هز كريم بنزيمة وكيليان مبابي الشباك لتفوز 2-1 على إسبانيا باستاد سان سيرو أمس الأحد. انتزعت إسبانيا التقدم عندما استلم ميكل أويارزابال تمريرة طويلة من سيرجيو بوسكيتس وحافظ على الكرة رغم محاولات دايو أوباميكانو وسدد كرة منخفضة في المرمى. وردت فرنسا بتسديدة رائعة من بنزيمة عقب تمريرة عرضية من مبابي ليدرك التعادل، بعدها حسم مبابي المباراة قبل عشر دقائق من النهاية إذ استلم تمريرة من هرنانديز وحافظ على هدوئه ليهز شباك الحارس سيمون. جاء هدف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هدفا رائعا ليقود منتخب بلاده إلى منصة التتويج بلقب النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وبهذا التتويج، عوضت فرنسا حاملة لقب مونديال روسيا 2018، خيبة خروجها المبكر والصادم من بطولة كأس أوروبا هذا الصيف.