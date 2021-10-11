بسبب «عيون.. ترصد التحركات فى ليبيا» كيروش يخفي ملامح تشكيل الفراعنة

خلال استعداد منتخب مصر لملاقاة منتخب ليبيا مساء اليوم الاثنين في مباراة الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، حرص المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش، على اخفاء ملامح تشكيل منتخب مصر لمباراة ليبيا خلال المران الوحيد الذي خاضه المنتخب، والذى جاءت مدته 35 دقيقة، وأدى المنتخب تدريباته والتي انتهت بـ”الكرة الطائرة”، وذلك بسبب ضيق الوقت قبل المباراة المرتقبة. وجاءت حالة اخفاء ملامح التشكيل الخاص بمنتخب مصر، بسبب تواجد عدد من الإعلاميين في محيط الملعب، بجانب الكاميرات الخاصة. ويذكر أن منتخب مصر، قد حقق أول انتصار له في حقبة كيروش وجهازه الفني أمام ليبيا في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات بهدف نظيف بملعب استاد الجيش ببرج العرب. وبذلك يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بينما يأتي المنتخب الليبي ثانياً بـ6 نقاط، والمنتخب الأنجولي ثالثاً برصيد 3 نقاط، وأخيراً الجابون بنقطة وحيدة. وقد أثار وسط ملعب الفراعنة، حيرة المدير الفنى للمنتخب للوطنى البرتغالى كارلوس كيروش ، قبل ساعات من لقاء مصر وليبيا والمقرر إقامته في التاسعة مساءً على ملعب الشهداء ببني غازي، والذى يجمع المنتخبين ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. حيث مازال البرتغالى يفاضل بين خطة دفاعية في وسط الملعب من خلال الاعتماد على الثلاثى، عمرو السولية وطارق حامد ومحمد الننى، مع التزام الننى بأدوار دفاعية وهجومية كصانع ألعاب، وبين الاعتماد على نفس الخطة التى طبقها في مباراة الإسكندرية بوجود عبد الله السعيد مع لاعبين ارتكاز بالوسط. ويسعى منتخب الفراعنة الليلة، إلى تحقيق أى نتيجة ايجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة علي امال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط. وأكد الجهاز الفني في جلساته مع اللاعبين، الحرص على التأكيد بأن مباراة اليوم تعد هي الأهم في مشوار التاهل للمباراة وتحفيزهم علي ضرورة تحقيق الفوز علي منتخب ليبيا علي أرضه من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة خاصة ان الفوز يقرب الفراعنه من التاهل بنسبة كبيرة للغاية حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ثم ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط وانجولا 3 نقاط والجابون في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة ،وفي حالة فوز الفراعنة امام ليبيا ثم الفوز علي الجابون بالقاهرة سيحسم بطاقة التأهل رسميا للمباراة النهائية. وفى السياق نفسه، أنهى لاعبو المنتخب الوطنى، تناول وجبة الإفطار بمقر إقامتهم في مدينة بنى غازى الليبية، ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة كارلوس كيروش، جلسة فنية مع اللاعبين لشرح خطة مباراة ليبيا وذلك قبل اللقاء المرتقب بين المنتخبين في التاسعة مساءً على ملعب الشهداء ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. ومن المتوقع أن يجرى كيروش تغييرات بسيطة على التشكيل الأساسى للفريق، الذى خاض به المباراة الأولى، وعلي رأسها اللعب بـ3 دفندرات، مع الدفع بطارق حامد بجوار محمد النني وعمرو السولية علي حساب عبدالله السعيد، الي جانب دراسة الدفع بأيمن اشرف في مركز الظهير الايسر علي حساب احمد فتوح بسبب اجادة اشرف للنواحي الدفاعية عن فتوح، وسيكون تشكيل المنتخب في مباراة اليوم هو: محمد الشناوي في حراسة المرمي وأحمد حجازي ومحمود الونش واكرم توفيق وايمن اشرف في الدفاع ومحمد النني وطارق حامد وعمرو السولية في الوسط وعمر مرموش أو رمضان صبحي ومحمد صلاح ومصطفي محمد في الهجوم، مع الالتزام بالعودة للتامين الدفاعي من منتصف الملعب نظرا للهجوم المتوقع من المنتخب الليبي.