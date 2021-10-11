إيهاب جلال: بعد الإضافات الجديدة بيراميدز سيحقق اهدافه المستقبلية

أشاد المدير الفني لفريق بيراميدز إيهاب جلال، بصفقات الفريق الجديدة، مشددا أن الفريق «أصبح متكاملا»، وقال: «كل الصفقات تلبي مطالب الجهاز الفني وتدعم جميع الصفوف والمراكز، وبيراميدز أصبح متكاملا بصورة كبيرة والإضافات جيدة للغاية وستساعد النادي في تحقيق أهدافه وخططه المستقبلية”. كان فريق بيراميدز، قد نجح في إتمام التعاقد خلال الانتقالات الماضية مع 5 لاعبين هم، حسين السيد وهشام محمد وعبد الله مجدي والتونسي فخر الدين بن يوسف والمغربي وليد الكرتي، إلى جانب التعاقد نهائيا مع محمود صابر لاعب منتخب الشباب، مع استعادة جهود الحارس أحمد دعدور والمهاجم الشاب ناصر منسي بعد انتهاء الإعارة. وواصل إيهاب: «الإضافات ستساعدني كثيرا في تنفيذ خططي داخل الملعب وبات الفريق يمتلك أكثر من لاعب في كل مركز وهو ما سيساعدني على تنفيذ عملية التدوير خلال المباريات خاصة وأن الموسم المقبل سيكون مضغوطا في نصفه الثاني مع كثرة التوقفات الدولية، وفي ظل مشاركة بيراميدز في أكثر من بطولة فإن الإضافات مهمة من أجل دعم مسيرة الفريق محليا وقاريا”. ويذكر أن قرعة الدوري العام المصرى الجديد، ستقام بعد يومين في أحد فنادق القاهرة.