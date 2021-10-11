وفد برلمانى يشارك في اجتماعات اتحاد البرلمانات الافريقية بجيبوتى

يشارك وفد برلمانى رفيع المستوى برئاسة الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ممثلاً عن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وعضوية كل من النائب عمرو هندى وكيل لجنة الشئون الافريقية والنائبة دكتورة رشا ابو شقرة أمين سر لجنة الشئون الافريقية؛ في أعمال الدورة ال 76 للهيئة التنفيذية والاجتماع الـ43 لاتحاد البرلمانات الافريقية المنعقد حاليا بدولة جيبوتي ويستمر لمدة 5 أيام جيبوتي. وأكد النائب شريف الجبلى أنه سيتم طرح رؤية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال هذه الاجتماعات بشأن جميع القضايا التى تهم الدول الافريقية من اجل دعم مجالات التعاون والتنسيق بين جميع دول القارة السمراء مشيراً الى جانب وجود اهتمام كبير من البرلمانات الافريقية بمشاركة مصر فى مثل هذه الاجتماعات.