اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير الياباني ووفد من الجايكا لبحث الفرص الاستثمارية

العين السخنة في 11 أكتوبر 2021 : استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معالي السفير “نوكى ماساكى”سفير اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له من الجايكا اليابانية لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة وكذلك تقديم الدعم الفني للمنطقة في مجالات متنوعة. وقد أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن سعادته باهتمام السفير الياباني بزيارة المنطقة وموانئها وتفقد العمل بها سواء في شرق بورسعيد أو العين السخنة، وسعي الجانب الياباني الدائم في التعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن الوضع الحالي للاستثمار في مصر هو أفضل وقت حيث تتمتع بمناخ جيد للاستثمار وفرص متعددة في مجالات متنوعة وكذلك اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الاستثمارات الجادة، فضلاً عن المشروعات التي تقوم بها الدولة في البنية التحتية وشبكة الكهرباء والطرق والاتصالات وغيرها، لجعل مصر مركزًا رئيسياً للمستثمر ووجهته المفضلة للاستثمار. وخلال اللقاء قدم المهندس يحيى زكي عرضاً تفصيلياً عن المنطقة الاقتصادية وما تم خلال الخمس سنوات الماضية ومايتم حالياً والأهداف المرجوة من رؤية واستراتيجية الهيئة ٢٠٢٠ /٢٠٢٥ وكذلك المستهدف للأعوام المقبلة تبعاً لرؤية مصر ٢٠٣٠، كما تطرق للحوافز التي تتمتع بها الهيئة سواء المباشرة أو غير المباشرة وخاصة تلك التي صدرت مؤخراً من قواعد خاصة للاستيراد والتصدير والدليل الجمركي الذي يساهم في تسهيل مناخ الأعمال. وفي ذات السياق، قال زكي أن هناك تعاون بين المنطقة والجانب الياباني حيث تسعد الهيئة بتواجد أكبر تحالف ياباني فرنسي يعمل بميناء شرق بورسعيد من خلال إنشاء محطة دحرجة المركبات (RORO)، وهى محطة مخصصة للسيارات، وستقوم بإدارتها شركتان يابانيتان، هما شركة تويوتا تسوشو، وشركة نيبون يوسن كايشا العالمية بالإضافة إلى شركة بولورويه إفريقيا لوجيستكس الفرنسية مما يحقق أهداف الهيئة من العمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية، من مثل هذه المشروعات. من جانبه ، أعرب السفير”نوكى ماساكى” سفير اليابان لدى القاهرة عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية وحرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، وخاصة المنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من مزايا وإعفاءات تجعلها المنافس الأكبر ضمن المناطق الاقتصادية فى العالم. وقال” نوكي ماساكي” أن الحكومة اليابانية مهتمة جداً بتواجد استثمارات يابانية في مصر والتركيز على الفرص الاستثمارية بالمنطقة لما رأيناه على أرض الواقع من مشروعات قائمة وموانئ بالقرب من المناطق الصناعية، معرباً عن سعادته بزيارة شرق بورسعيد يوليو الماضي التي يعمل بها التحالف الياباني في أحد أهم المشروعات الكبرى بالمنطقة. وأكد السفير “نوكى”، أن اليابان تعتزم تعزيز العلاقات مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفى إطار تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع الجايكا اليابانية، حيث تُعد منطقة قناة السويس مركزًا استراتيجياً هاماً للنقل البحرى الدولى، والبوابة الرئيسية لقارة إفريقيا، ولذا تعتزم اليابان تعزيز شراكتها مع قناة السويس. وعقب اللقاء اصطحبا المهندس يحيى زكي واللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، سفير دولة اليابان والوفد المرافق له في جولة ميدانية للمطور الصناعي السويس للتنمية الصناعية ” SIDC” حيث استقبلهم المهندس عمرو البطريق المدير التنفيذي للشركة وزيارة شركة هيات العالمية للمنتجات الورقية والصحية، كماتفقد السفير الياباني مشروع سرايا داخل المطور الصناعي وهو أحدث المشروعات اليابانية في المنطقة الاقتصادية الجاري إنشائه للوقوف على آخر مستجدات ومراحل التنفيذ فيه، حيث يضم المشروع مجمع مصانع على مساحة ٢٠ ألف متر مربع باستثمارات تبلغ ١٠ ملايين دولار لإنتاج مستلزمات التعقيم ومستحضرات التجميل اليابانية في مصر وفقاً لأحدث المعايير العالمية. كما تفقد السفير الياباني خلال زيارته لميناء السخنة، الحوض الأول والثاني وأعمال التطوير الجارية وتفقد مواقع الحفر للأحواض الأربعة الجديدة التي يتم تنفيذها وكذلك الأرصفة التي سيتم إنشائها بطول ١٢ كم وعمق ١٨ متر، وساحات تداول بمساحة ٥،٦ مليون متر مربع.