وزير البترول يستقبل رئيس شركة جيوشى موتورز لبحث التعاون في مجالات انتاج مركبات النقل الجماعى العاملة بالغاز

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محيي الدين جيوشي رئيس مجلس إدارة شركة جيوشي موتورز لإنتاج السيارات والوفد المرافق لبحث سبل التعاون مع شركات الغاز الطبيعى للسيارات بقطاع البترول وتقديم الخبرات والدعم الفني فيما يتصل بعملية انتاج مركبات النقل الجماعي العاملة بالغاز الطبيعى كوقود . واكد المهندس طارق الملا ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكد على تعزيز التنسيق بين وزارات الحكومة و القطاع الخاص لدعم التوسع في اتاحة سيارات النقل الجماعي العاملة بالغاز الطبيعى كوقود بالسوق المحلي واحلالها محل المركبات العاملة بالسولار بما يحقق مردودا بيئيا واقتصاديا كبيرا على كافة المستويات . و اضاف ان قطاع البترول يوظف كافة امكانياته لتنفيذ خطط الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بمختلف المحافظات و التي تخدم عمليات التوسع الجاري في التحويل والاحلال لمركبات نقل الافراد والنقل الجماعي في ضوء المبادرة الرئاسية. و لفت الملا الي اهمية اقامة تعاون بناء مع الشركات الوطنية لإنتاج السيارات ، مؤكدا ان شركات الغاز الطبيعى للسيارات التابعة للقطاع ممثلة في شركتي كارجاس وغازتك تمتلك الخبرات والإمكانيات الفنية الكبيرة في عمليات التحويل بما يؤهلها لتقديم الدعم الفني والخبرة لمنتجي السيارات فيما يتصل بمجال مركبات النقل الجماعي العاملة بالغاز الطبيعى كوقود وتشمل مركبات الميني باص و الاتوبيس ، ومراجعة واعتماد مركبات الغاز التي يتم تجميعها محليا في ضوء المواصفات القياسية المصرية. ومن جانبه اعرب محيى جيوشى رئيس شركة جيوشي موتورز عن سعادته بالتعاون مع وزارة البترول وشركاتها لما تتمتع به من خبرات وامكانيات فنية متميزة فى مجال المركبات التي تستخدم الغاز كوقود ، و اشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها في تحقيق انتشار ملحوظ لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وهو ما يشجع راغبي استخدام الغاز على تحويل سياراتهم و يترك اثرا ايجابيا على صناعة النقل و المركبات العاملة بالغاز كوقود نظيف في ظل توافر البنية التحتية اللازمة لخدمة وتموين المركبات. حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتسويق المنتجات البترولية وخالد جيوشي نائب رئيس شركة جيوشي موتورز وتامر عفت مدير عام التسويق .