رئيس الشيوخ يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم “بيونج سيوج بارك” رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية (رئيس البرلمان الكوري) والوفد المرافق له وبحضور السفير الكوري بالقاهرة جين روك هونج. وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين. وأكد المستشار عبد الرازق ترحيبه بالوفد البرلماني الكوري مؤكداً اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية بين مصر وكوريا معرباً عن تطلعه بأن تشهد هذه العلاقة الوطيدة مزيداً من التطور في مختلف مجالات التعاون البرلماني والاقتصادي والثقافي والسياحي. من جانبه أعرب رئيس البرلمان الكوري عن سعادته بزيارة مصر والحفاوة التي قوبل بها الوفد البرلماني مشيداًَ بما تشهده مصر من تطور في مختلف المجالات ومعرباَ عن تقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي. و فى نهاية اللقاء قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق باهداء درع مجلس الشيوخ لرئيس البرلمان الكورى تكريما له معربا عن تطلعه فى المزيد من هذة الزيارات البناءة. كما قام رئيس البرلمان الكورى بتقديم هدية لرئيس المجلس تقديرا له. حضر اللقاء المستشار بهاء الدين ابو شقة و النائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس و الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون العربية و الأفريقية و الخارجية كما حضر اللقاء امين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود اسماعيل عتمان.